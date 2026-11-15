Ganar para respirar

El Ilerna Lleida afronta hoy (12.00/Esport3) un partido que podría calificarse de final si no fuera que aún estamos en el mes de noviembre y quedan 27 partidos por delante, todo un mundo. No obstante, es un duelo de urgencias que puede marcar un punto de inflexión para unos o para otros. Los dos comparten las dos posiciones de descenso de la Liga Endesa, ambos con una única victoria, aunque llegan con dinámicas un poco diferentes.

Los leridanos, que arrancaron el campeonato ganando en la pista del campeón, el Valencia, llevan encadenadas desde entonces seis derrotas, mientras que los del Bages consiguieron estrenar su casillero de triunfos el pasado sábado después de seis jornadas sin ganar. El contexto convierte el encuentro en una cita especialmente delicada para el Ilerna. Una nueva derrota supondría alcanzar las siete consecutivas e igualaría la peor racha de derrotas de su historia, registrada la pasada temporada. Más allá de la clasificación, el equipo necesita recuperar sensaciones y, sobre todo, confianza para sacarse la presión y el miedo a fallar que tienen algunos jugadores, como reconoció Gerard Encuentra.

El técnico es consciente de la trascendencia del encuentro, aunque evita ponerle la etiqueta de final. “Ganar nos liberaría. Perder nos situaría en una situación todavía más delicada, porque es un rival que tiene las mismas victorias que nosotros y nuestros nervios van creciendo”, reconoce. Se espera un partido de mucho ritmo, ante dos equipos que se encuentran entre los que más posesiones generan en la competición. En ese escenario, reconoce que el balance defensivo será fundamental. “Es muy importante cuidar el balón, porque si cometes dos errores consecutivos, el rival lo castiga mucho. Me espero un partido con mucho ritmo y muchas posesiones, en el que el balance defensivo y la defensa del uno contra uno serán aspectos fundamentales”, advirtió.

El Manresa, además, llega en un momento más favorable. Ha recuperado efectivos, ha fichado jugadores (dos la semana pasada) y encadena tres victorias consecutivas entre la Liga y la Eurocup. “Tienen una identidad muy propia, juegan con mucha intensidad y han mejorado con las últimas incorporaciones”, apunta el técnico, que pide a los suyos “ser más proactivos”. En el apartado físico, Encuentra espera poder contar con todos, una vez el francés Zach Perrin ha superado las molestias en un gemelo que padeció ante el Baskonia, si bien Kur Kuath sigue con sus problemas en el tobillo y Melvin Ejim se ha perdido algún entrenamiento por una inflamación en una rodilla. Pese a todo, el Ilerna luchará hoy por una victoria que le sacaría del descenso tras la derrota ayer del Andorra.

“El Lleida se basa en el rebote ofensivo” Diego Ocampo reconoció en la previa que “la tensión existe, pero te tienes que focalizar más en lo que pasa en la pista”, y destacó que “el Lleida se basa en el rebote ofensivo, donde son los mejores. También tenemos que frenar sus contraataques. Sus jugadores clave son Batemon y McGhee”. El técnico del Manresa recupera a Timmy Allen y Lucas Beaufort, pero tendrá las bajas de Luka Scuka, Chibuzo Agbo y Rafa Villar, que no podrá medirse a su exequipo en la pista.