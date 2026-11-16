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España pierde tras una racha de 44 partidos invicta

Lamine, en una acción de ataque junto a Oyarzabal. - EUROPA PRESS

Lamine, en una acción de ataque junto a Oyarzabal. - EUROPA PRESS

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Agències

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Inglaterra, con un primer periodo excepcional, doblegó a España en el estadio Metropolitano por 2-3 y puso fin a su racha histórica de 44 partidos oficiales invicta, en un duelo frenético en el que los de Thomas Tuchel se adelantaron con tres goles, pero a los que la Roja se repuso, ayudada por la expulsión de Anderson, y a punto estuvo de obrar el milagro.

Los tantos de Oyarzabal de penalti y de Nico Williams desataron la locura en un estadio Metropolitano que empujó hasta el último aliento, pero la campeona del mundo se quedó a un paso de la remontada.

El último partido del año más mágico del combinado de Luis de la Fuente supuso la primera derrota después de 968 días sin perder y concedió a Inglaterra el primer puesto del grupo en la Liga de Naciones en un enfrentamiento que demostró por que son ahora las dos selecciones más poderosas del mundo.

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