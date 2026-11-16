SEGRE

FÚTBOL

Invicto e intratable

El Lleida CF golea al Inter Lleida Mangraners a domicilio y sigue sin perder en Liga. Roger Lamesa y Fernando Jubero, técnicos de élite, se midieron en la categoría más baja del futbol estatal

Xavi Merino, del Lleida CF, pugnando por un balón ante un rival del Inter Lleida Mangraners. - ÀLEX SAMPER

Xavi Merino, del Lleida CF, pugnando por un balón ante un rival del Inter Lleida Mangraners. - ÀLEX SAMPER

Publicado por
PAU OSORIO

Creado:

Actualizado:

En:

El campo de fútbol Municipal de Mangraners vivió ayer un partido atípico para la Cuarta Catalana. No por el resultado en el que pasó lo esperado después de que el Lleida CF, líder invicto del grupo 29, goleara al Inter Lleida Mangraners por 1-5. Pero sí por la presencia de dos entrenadores con experiencia en la élite en los banquillos de ambos equipos: Roger Lamesa, en el del club azul, y Fernando Jubero, en el de los verdinegros. El técnico leridano, vencedor en este enfrentamiento, cuenta con un pasado en el Granada y el Levante de Liga F, máxima categoría femenina, mientras que el barcelonés, impulsor del proyecto social y deportivo de este nuevo Inter Mangraners, destacó en la élite del fútbol paraguayo, entrenando a equipos de la talla del Olimpia, Cerro Porteño, Libertad y Guaraní, con el que llegó a disputar unas semifinales de Copa Libertadores en 2015. De los grandes estadios del mundo al Municipal de Mangraners.

En el primer duelo entre ambos, la igualdad fue la tónica de los primeros minutos. Al Lleida, más potente y talentoso, le costó superar la intensidad y poderío físico del conjunto local. Las ocasiones del conjunto azul se sucedían, pero dos grandes paradas de Nadir evitaron los goles. Aun asi, en el minuto 17, Adri Fernández maravilló a todos los presentes con un golazo de falta directa que adelantaba al Lleida en Mangraners (0-1). El Inter intentó reaccionar, pero el buen hacer de la defensa del Lleida, que se puso el mono de trabajo, desbarató sus posibilidades y permitió que, en el 33, Merino encarrilara el triunfo antes del descanso. El atacante batió a Nadir con una volea, imposible para el portero (0-2).

En la reanudación, el Lleida salió en tromba, dispuesto a sentenciar el choque. En el 47 Adri mandó un remate a la cruceta y, acto seguido, Castillo amplió la ventaja de los suyos con el 0-3. El partido parecía visto para sentencia, pero Jallow recortó distancias (1-3). El jugador local aprovechó el balón parado para acercar a los suyos, que se animaron y lucharon para volver a meterse en el partido.

Sin embargo, en el 70, el árbitro concedió un penalti para el Lleida y Adri Fernández lo materializó para encarrilar una victoria que ya no se les escaparía (1-4). En el 80 firmó una jugada individual brillante. Controló, recortó y desde la frontal del área batió al portero rival (1-5) para redondear su ‘hat trick’ y la actuación de un Lleida que recuperó su faceta goleadora en un encuentro que es la antesala del gran partido del curso para los azules en el que se medirán, en casa, al Pardinyes B, segundo clasificado.

“Las ayudas nos han permitido dominar las fases importantes”

El técnico del Lleida, Roger Lamesa, destacó después del triunfo la capacidad de su equipo para ponerse el mono de trabajo y apuntó que “poder estar tan cerca de las ayudas y de las segundas jugadas nos ha permitido dominar las fases significativas” ante un equipo que, según apuntó, “tiene un técnico o un staff con una trayectoria que seguro que les hace crecer”.Por su parte, el entrenador del Inter Mangraners, Fernando Jubero, aseguró que “el Lleida es un equipo de otra categoría” y felicitó a sus jugadores por dar “el cien por cien”. Asimismo, sobre su nuevo proyecto integrador, remarcó que “más allá del fútbol, ​​que es nuestro vehículo, acompañamos a jóvenes con el tema laboral y educativo”.

El més llegit

tracking