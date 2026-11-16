Invicto e intratable

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El campo de fútbol Municipal de Mangraners vivió ayer un partido atípico para la Cuarta Catalana. No por el resultado en el que pasó lo esperado después de que el Lleida CF, líder invicto del grupo 29, goleara al Inter Lleida Mangraners por 1-5. Pero sí por la presencia de dos entrenadores con experiencia en la élite en los banquillos de ambos equipos: Roger Lamesa, en el del club azul, y Fernando Jubero, en el de los verdinegros. El técnico leridano, vencedor en este enfrentamiento, cuenta con un pasado en el Granada y el Levante de Liga F, máxima categoría femenina, mientras que el barcelonés, impulsor del proyecto social y deportivo de este nuevo Inter Mangraners, destacó en la élite del fútbol paraguayo, entrenando a equipos de la talla del Olimpia, Cerro Porteño, Libertad y Guaraní, con el que llegó a disputar unas semifinales de Copa Libertadores en 2015. De los grandes estadios del mundo al Municipal de Mangraners.

En el primer duelo entre ambos, la igualdad fue la tónica de los primeros minutos. Al Lleida, más potente y talentoso, le costó superar la intensidad y poderío físico del conjunto local. Las ocasiones del conjunto azul se sucedían, pero dos grandes paradas de Nadir evitaron los goles. Aun asi, en el minuto 17, Adri Fernández maravilló a todos los presentes con un golazo de falta directa que adelantaba al Lleida en Mangraners (0-1). El Inter intentó reaccionar, pero el buen hacer de la defensa del Lleida, que se puso el mono de trabajo, desbarató sus posibilidades y permitió que, en el 33, Merino encarrilara el triunfo antes del descanso. El atacante batió a Nadir con una volea, imposible para el portero (0-2).

En la reanudación, el Lleida salió en tromba, dispuesto a sentenciar el choque. En el 47 Adri mandó un remate a la cruceta y, acto seguido, Castillo amplió la ventaja de los suyos con el 0-3. El partido parecía visto para sentencia, pero Jallow recortó distancias (1-3). El jugador local aprovechó el balón parado para acercar a los suyos, que se animaron y lucharon para volver a meterse en el partido.

Sin embargo, en el 70, el árbitro concedió un penalti para el Lleida y Adri Fernández lo materializó para encarrilar una victoria que ya no se les escaparía (1-4). En el 80 firmó una jugada individual brillante. Controló, recortó y desde la frontal del área batió al portero rival (1-5) para redondear su ‘hat trick’ y la actuación de un Lleida que recuperó su faceta goleadora en un encuentro que es la antesala del gran partido del curso para los azules en el que se medirán, en casa, al Pardinyes B, segundo clasificado.