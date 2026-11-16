Sin opciones ante el Barça

Publicado por RUBÉN LÓPEZ Creado: Actualizado:

El AEM encajó la derrota más abultada del curso contra un Barça C (3-0) que desde el primer minuto se hizo con el control y el dominio del partido. Las de Samu Luna, conscientes del rival exigente y de entidad al que se enfrentaban, no tuvieron su mejor día. Además, el hecho de no tener la posesión del balón fue un claro indicador del tipo de encuentro que sería. En el duelo por reafirmar la segunda posición, las blaugranas dirigidas por Adrián Lamas impusieron su talento creativo y ofensivo para castigar al equipo leridano.

El técnico aemista hizo un cambio significativo en el once, haciendo debutar en competición doméstica a la portera madrileña Noe Rivarola, quien intervino providencialmente en diversas acciones pero poco pudo hacer en los tres tantos que encajó.

Pese a que el choque arrancó con un ritmo elevado y con una aproximación peligrosa de la canadiense Morrell, la respuesta del conjunto blaugrana no se hizo esperar. Un golpeo de falta directa obligó a Noe a realizar una magnífica parada para evitar el primer tanto local. Con el paso de los minutos, el Barça C ganó terreno y comenzó a asumir el protagonismo, consiguiendo la recompensa en el minuto 18, cuando Ivet Franch culminó una gran jugada individual de Traoré para inaugurar el marcador.

Sin reacción del conjunto del Recasens, otro desborde de Traoré, muy activa durante el partido, lo acababa finalizando en el fondo de las mallas la delantera Carla Pérez en el 23. En apenas cinco minutos, las azulgranas abrieron una brecha importante y poner el duelo muy cuesta arriba para las leridanas, que en el tramo final del primer acto vieron como la capitana Inés sufría unas molestias y tenía que ser reemplazada en el descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el AEM buscó un gol que le permitiera recuperar la esperanza y añadir emoción a los últimos minutos, pero el Barça C terminó por disipar cualquier posibilidad de remontada. En el minuto 70, Mosquera aprovechó un saque de esquina para conectar un remate que estableció el definitivo 3-0.

El AEM tendrá una nueva oportunidad el próximo sábado contra el Espanyol B. Será delante de su gente en un encuentro en el que buscarán reencontrarse con su mejor versión, recuperar sensaciones y volver a la senda de la victoria.