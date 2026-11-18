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El Lleida CF sigue superando las expectativas de su nuevo proyecto social en Cuarta Catalana y está a punto de alcanzar los 5.000 socios, frente a los entre 2.700 y 3.000 que tenía la campaña anterior en Tercera Federación. Además, el conjunto azul lidera su grupo con siete victorias en siete jornadas, aunque la prioridad de la junta es sentar unas bases sólidas que garanticen su continuidad. Así lo explicó el vicepresidente y portavoz de la entidad, Juanjo Lecumberri, en el programa +Lleida de Lleida TV, en el que se mostró satisfecho con la respuesta de la ciudad, pero también consciente de la responsabilidad que supone recuperar una institución con tanta historia. “El club ahora es realmente de los aficionados. Los socios son los propietarios y decidirán quién está al frente de la junta”, destacó. Lecumberri aseguró que uno de los momentos que más le han emocionado ha sido ver a niños menores de diez años recibir su primer carnet del Lleida como regalo de sus familias, además del reconocimiento de socios veteranos que llevan tres o cuatro décadas.

En el plano deportivo, el objetivo de esta temporada es el ascenso, aunque el siguiente paso será impulsar el fútbol base. La junta quiere hacerlo sin precipitarse y condiciona su crecimiento a disponer de unas instalaciones adecuadas. “Preferimos tener tres equipos bien atendidos, con una metodología adecuada y unas familias acompañadas, que diez sin poder ofrecer ese servicio”, afirmó.

Otro de los pilares es la sostenibilidad económica. El club pretende aprovechar estas primeras temporadas para generar un colchón financiero y evitar repetir los problemas del pasado. Los jugadores no cobran y la intención es gastar lo indispensable, al tiempo que se invierte en material, recursos y una estructura técnica más amplia. Lecumberri avanzó que antes de acabar el año celebrarán una asamblea informativa en la que detallarán todos los ingresos y gastos. “Explicaremos hasta el último céntimo”, aseguró. También reivindicó la importancia de jugar en el Camp d’Esports y su deseo de consolidar la masa social y recuperar el sentimiento de pertenencia. “Es más importante existir que ganar”, concluyó.