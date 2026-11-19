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Un total de 75 alumnos de los institutos Joan Oró. La Mitjana y Josep Lladonosa participaron ayer en la segunda Jornada Inclusiva-Muestra de Deportes Adaptados, organizada por Aspid en el pabellón de Pardinyes. La iniciativa permitió a los jóvenes experimentar diferentes disciplinas adaptadas y acercarse a la realidad de las personas con discapacidad. También participaron 36 usuarios del Centro de Día de la entidad.

La actividad se organizó en un circuito de cuatro estaciones: baloncesto en silla de ruedas, boccia, tenis en silla de ruedas y eslalon con handbike. Los estudiantes, en su mayoría de ciclos formativos relacionados con el deporte, practicaron las modalidades acompañados por voluntarios del Club Esportiu Aspid. Su presidente, Jordi Torné, destacó que la jornada permite visibilizar el deporte adaptado entre futuros profesionales del sector. “Estos chicos y chicas son los que tendrán que procurar que el deporte llegue a todo el mundo”, afirmó. Torné también alertó de que todavía persisten barreras arquitectónicas y obstáculos mentales. En este sentido, defendió que estas disciplinas deben entenderse como actividades inclusivas que puedan practicar conjuntamente personas con y sin discapacidad.

La presidenta de Aspid, Bibiana Bendicho, subrayó que “la transformación de la sociedad pasa por la educación» y consideró fundamental que los jóvenes incorporen la inclusión a su formación y a su futura actividad laboral.