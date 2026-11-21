Publicado por P. OSORIO/Redacció Creado: Actualizado:

El Ilerna Lleida viajará a A Coruña antes del parón por las ventanas FIBA con muchas urgencias. El conjunto burdeos es colista de la ACB y se medirá a un Leyma Coruña, recién ascendido y rival directo, con el único objetivo de darle la vuelta a una situación que empieza a ser alarmante. “Estamos en el barro y para salir no podemos hacerlo con olor a colonia, debemos hacerlo embarrados”, destacó ayer en la previa del partido el técnico leridano Gerard Encuentra. “Debemos ser conscientes de nuestra situación y que tendremos que bajar al barro. Una victoria podría ser un punto de inflexión para el equipo”, añadió el técnico leridano, que también remarcó que “a lo largo de la semana hemos hablado mucho sobre la importancia que tiene para nosotros el partido en Coruña”.

El conjunto gallego, decimocuarto clasificado, será un hueso duro de roer a pesar de ser un recién ascendido. En este sentido, Encuentra espera “un partido muy complicado en una pista donde meten a mucha gente y donde están con la ilusión de ser un recién ascendido”. El entrenador espera que su equipo consiga “los puntos de mejora” suficientes para “ganar el partido” ante un rival con un estilo muy similar al “Manresa, Valencia o Madrid”, añadió. Aun así, el conjunto leridano no podrá contar con Atoumane Diagne y Adrià Rodríguez por lesión. Por su parte, James Batemon sufrió un golpe y, según explicó Encuentra, “es posible que se pierda el último entrenamiento, pero esperamos que no vaya a más”.

Tras sus 7 derrotas consecutivas, ha habido ruido alrededor de algunas figuras del vestuario. Sin embargo, Encuentra destacó que “puedo controlar lo que depende de mí, lo que dependa de otros jugadores, de agentes, de rumores, esto no podemos controlarlo. Por eso intento no perder demasiado tiempo”.

Por otro lado, el técnico del Ilerna Lleida aseguró que “el cuerpo técnico está trabajando muy duro para revertir la situación”. Asimismo, apuntó que “nos adaptamos para que el jugador pueda seguir trabajando en los aspectos que debemos mejorar: la defensa, el rebote y el ataque estático”.

El Amara Lleida consiguió ayer su primera victoria en casa, segunda de la temporada, tras imponerse por un ajustado 64-62 al Joventut de Badalona. Los leridanos, colistas del grupo B, brillaron en un partido en el que fue clave el primer cuarto, en el que se impusieron por 24-12. La Penya, liderada por el leridano y exjugador del Força Lleida Ferran Mauri, recortó distancias, pero el buen hacer de los locales les permitió conseguir el triunfo.