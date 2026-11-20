La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 1 de Lleida decretó ayer prisión provisional sin fianza para M.G.Q., el asesor financiero detenido el miércoles por los Mossos d’Esquadra como supuesto autor de una macroestafa que podría ascender a cinco millones de euros, si bien 1,5 millones habrían sido retornados a algunos del medio centenar de afectados. El juzgado tomó esta decisión después de que lo solicitara la Fiscalía, según indicaron fuentes judiciales. Se acordó esta medida para evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes y considerando el volumen del supuesto fraude. El investigado se acogió a su derecho a no declarar al estar la causa secreta.

Escuchas telefónicas

Los Mossos d’Esquadra llevaban meses detrás de M.G.Q. tras haber recibido varias denuncias. Al parecer, incluso se han llevado a cabo escuchas telefónicas con autorización judicial que han servido para incriminarle. Finalmente, la División de Investigación Criminal (DIC) le arrestó la madrugada del miércoles y, posteriormente, llevó a cabo sendos registros en la vivienda y en la oficina del investigado, esta última en un edificio de la calle Vallcalent. Los investigadores decomisaron ordenadores, móviles y documentación para ser analizada y poder elaborar los respectivos informes para corroborar las sospechas. También para averiguar el destino del importe supuestamente defraudado, que ascendería a hasta cinco millones de euros. Sin embargo, fuentes solventes apuntaron que ya habría devuelto 1,5 millones. En todo caso, los Mossos lo sitúan muy por encima de los tres millones.

Elevados beneficios

Por otra parte, el ahora encarcelado habría intentado captar sin éxito a nuevos inversores en las últimas semanas. Fuentes solventes explican que, en algunos casos, prometía o pagaba unos intereses mensuales de hasta el 10%.

Cabe recordar que el investigado trabajaba para una conocida compañía aseguradora y, aprovechando su posición social y profesional y lo conocida que es la empresa, ofrecía paquetes de inversión “seguros, garantizados y de duración limitada”. El problema llegó cuando pasado el periodo de vencimiento de los paquetes las cantidades prometidas no se reembolsaban. La compañía señaló a este diario que, cuando tuvieron conocimiento, actuaron “con la máxima diligencia, adoptando las medidas legales y contractuales, entre ellas la finalización de la relación mercantil”.

Otros dos casos similares recientes en Lleida con más de 100 afectados Estos dos últimos años han trascendido otros dos casos similares en la demarcación y que en su conjunto suman un centenar de afectados. Uno de ellos es la presunta macroestafa piramidal que ha supuesto que 31 leridanos hayan perdido tres millones de euros en operaciones inversoras que han resultado ser ficticias, según avanzó SEGRE. El caso está en el juzgado de Instrucción número 1 de Lleida y entre los afectados, de entre 55 y 86 años, hay profesionales liberales, funcionarios de varios sectores y pensionistas que han perdido todos sus ahorros. Hay tres investigados por los delitos de estafa agravada e insolvencia punible. El primero sería el líder de la organización e ideólogo y los otros dos, sus testaferros.Otro caso es el de dos socios de una empresa de Cappont que fueron detenidos en julio de 2024 como presuntos autores de una macroestafa a pequeños inversores. Los Mossos d’Esquadra contabilizaban hace un año un total de 64 denuncias en un fraude que ascendería al millón de euros y que tendría ramificaciones en Tarragona y las Canarias. Les acusan de estafa y apropiación indebida.Además, cabe recordar que en 2023 también trascendió que los Mossos d’Esquadra investigaban una estafa con bitcóins (moneda virtual) que afectaba a varios vecinos del Pla d’Urgell y que ascendía a más de un millón d’euros.Otra estafa que trascendió las pasadas Navidades es la de la agencia de viajes Ilertravel. Tras destapar el caso este diario, el responsable se presentó en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Mollerussa, donde fue arrestado, y se presentaron más denuncias.