TRIBUNALES
Prisión para el acusado de la megaestafa en Lleida, que ascendería a 5 millones de euros
La ocultación y destrucción de pruebas y el volumen del supuesto fraude, argumentos para encarcelarle de manera preventiva. En las últimas semanas intentó captar sin éxito a nuevas víctimas
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 1 de Lleida decretó ayer prisión provisional sin fianza para M.G.Q., el asesor financiero detenido el miércoles por los Mossos d’Esquadra como supuesto autor de una macroestafa que podría ascender a cinco millones de euros, si bien 1,5 millones habrían sido retornados a algunos del medio centenar de afectados. El juzgado tomó esta decisión después de que lo solicitara la Fiscalía, según indicaron fuentes judiciales. Se acordó esta medida para evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes y considerando el volumen del supuesto fraude. El investigado se acogió a su derecho a no declarar al estar la causa secreta.
Escuchas telefónicas
Los Mossos d’Esquadra llevaban meses detrás de M.G.Q. tras haber recibido varias denuncias. Al parecer, incluso se han llevado a cabo escuchas telefónicas con autorización judicial que han servido para incriminarle. Finalmente, la División de Investigación Criminal (DIC) le arrestó la madrugada del miércoles y, posteriormente, llevó a cabo sendos registros en la vivienda y en la oficina del investigado, esta última en un edificio de la calle Vallcalent. Los investigadores decomisaron ordenadores, móviles y documentación para ser analizada y poder elaborar los respectivos informes para corroborar las sospechas. También para averiguar el destino del importe supuestamente defraudado, que ascendería a hasta cinco millones de euros. Sin embargo, fuentes solventes apuntaron que ya habría devuelto 1,5 millones. En todo caso, los Mossos lo sitúan muy por encima de los tres millones.
Elevados beneficios
Por otra parte, el ahora encarcelado habría intentado captar sin éxito a nuevos inversores en las últimas semanas. Fuentes solventes explican que, en algunos casos, prometía o pagaba unos intereses mensuales de hasta el 10%.
Cabe recordar que el investigado trabajaba para una conocida compañía aseguradora y, aprovechando su posición social y profesional y lo conocida que es la empresa, ofrecía paquetes de inversión “seguros, garantizados y de duración limitada”. El problema llegó cuando pasado el periodo de vencimiento de los paquetes las cantidades prometidas no se reembolsaban. La compañía señaló a este diario que, cuando tuvieron conocimiento, actuaron “con la máxima diligencia, adoptando las medidas legales y contractuales, entre ellas la finalización de la relación mercantil”.