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El Lleidanet HC Alpicat volvió a caer ayer a domicilio ante el Sant Cugat por 3-2 en un partido en el que las leridanas llegaron a ponerse por delante en el marcador en la segunda parte. Sin embargo, dos goles finales de las barcelonesas frustraron las expectativas de un equipo que sigue sin ganar y es colista de la OK Liga con un punto.

El encuentro comenzó con mucha igualdad. Sin embargo, las barcelonesas golpearon primero con un tanto de Ari Martínez, que aprovechó un rebote para abrir el marcador (1-0). Tras el tanto, Arantxa, del Alpicat, vio la cartulina azul después de trabar a una rival con el stick, pero las leridanas resistieron y dieron un paso adelante que materializaron tras un penalti cometido sobre Arantxa. La jugadora leridana transformó la pena máxima y empató el choque antes del descanso (1-1).

En la reanudación, las cosas se le pusieron de cara a las del Segrià después de que Juanola anotara el 1-2 con una falta directa. Aun así, diez minutos después, el Sant Cugat respondió y Ari Martínez transformó otro lanzamiento directo (2-2). En los instantes finales, las locales apretaron y a falta de 1 minuto, Matas anotó el 3-2 para firmar la remontada.