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El CP Vila-sana cayó ayer ante el HC Palau por un ajustado 2-1 y perdió su incontestable imbatibilidad y el liderato, en favor del Telecable, en la OK Liga. Las del Pla d'Urgell, que no estuvieron acertadas de cara a portería, encajaron su primera derrota de la temporada y la primera en Liga desde noviembre del año pasado, cuando cayeron ante el Fraga por 4-0. Desde entonces, las de Luis Rodero habían encadenado 21 triunfos en la competición doméstica entre el curso pasado y el actual. No obstante, y a pesar de imponerse en el partido durante el primer tiempo, las del Pla no pudieron contener a un Palau que aprovechó sus errores y se hizo fuerte en el ida y vuelta.

El Vila-sana salió con todo en el pabellón municipal Maria Víctor, haciéndose con el control de las ocasiones y obligando al técnico local, Dani Alonso, a pedir el primer tiempo muerto del choque en el minuto 10. Aina Florenza lideró los ataques del conjunto de Lluís Rodero. Aun así, las barcelonesas fueron ganando presencia ofensiva e incomodaron al conjunto leridano hasta que, a falta de ocho para el descanso, Puigdueta vio la azul después de llevarse por delante a Florenza por un resbalón. Esta ventaja la aprovechó el Vila-sana, que abrió el marcador a falta de seis minutos para el final. Salvanyà lo intentó con un disparo lejano y Roces aprovechó el rebote para poner a las suyas por delante (0-1).

En la reanudación, el guion cambió por completo. Tras 4 minutos, Puigdueta batió a Coelho con un potente disparo lejano que volvía a igualar el choque (1-1). A partir de ahí, el duelo entró en una fase de ida y vuelta en la que el Vila-sana fue incapaz de controlar el ritmo. Ambos equipos tuvieron ocasiones, pero al Palau se le notaba más cómodo. Las de Rodero lo intentaron, aunque el poco acierto y ciertas decisiones arbitrales fueron haciendo mella en un equipo al que Coelho mantuvo a flote tras atajar dos faltas directas. Roces, por su parte, falló su lanzamiento.

Sin embargo, a falta de 30 segundos para el final, Florenza perdió la bola en construcción y el Palau no perdonó. Ariadna Méndez anotó el 2-1, que fue definitivo.