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El Rodi Balàfia Volei consiguió una victoria de gran valor en la pista del CV Vinaròs, rival directo por el liderato, por 1-3 (16-25, 23-25, 25-30 y 22-25) que los mantiene en la cabeza de la Superliga 2 masculina. El Balàfia asaltó los dos primeros sets, pero los locales reaccionaron en el tercer parcial, recortando las distancias en el marcador y, en el cuarto parcial, mantuvo las opciones de forzar el quinto, pero finalmente los leridanos se impusieron para certificar la victoria. Los de Manu Blanco sumaron tres puntos de oro que les permiten llegar a los 21 pntos y consolidar la primera plaza del grupo B con tres puntos de ventaja sobre el CV Roquetes. Blanco valoró de forma positiva el rendimiento de los jugadores y que “mantuvieron el planteamiento táctico” a pesar de ser “un partido complicado”.