Publicado por RUBÉN LÓPEZ Creado: Actualizado:

El AEM y el Espanyol B firmaron un empate sin goles (0-0) en un enfrentamiento directo entre dos de los equipos situados en la zona alta de la clasificación y llamados a pelear por los puestos de ascenso. Las de Samu Luna, que consiguieron una nueva portería a cero, fueron de menos a más, pero volvieron a acusar la falta de acierto en los metros finales y, otra vez, el travesaño impidió que sumaran los tres puntos.

La primera mitad estuvo marcada por la igualdad, con ambos conjuntos tratando de hacerse con el control del juego y evitando conceder espacios. María Lara, en el minuto 12, culminó una rápida transición ofensiva del AEM con un disparo que Verónica, la portera españolista, consiguió desviar con una buena intervención. El Espanyol B respondió pocos minutos después con un disparo lejano de la capitana María González, que obligó a Noe a intervenir providencialmente para desviar el balón a córner.

A partir de ese momento, el AEM fue ganando presencia sobre el césped y a los 38 de partido, Alba de la Fuente tuvo la ocasión más clara del partido. La aemista sorprendió con un lanzamiento de falta directa que terminó estrellándose en el travesaño. Una acción que confirmaba el buen momento de las del Recasens, que apretaron en los últimos minutos del primer acto, aunque sin encontrar el premio del gol.

Tras el descanso, el encuentro perdió algo de ritmo e intensidad, mostrándose ambos conjuntos más conservadores y con mayor dificultad para generar el peligro suficiente para llevarse el triunfo. Además, las modificaciones en los esquemas no surgieron efecto en ninguna de las dos áreas. El Espanyol B apenas consiguió inquietar la portería de Noe. Su aproximación más destacada llegó en el 80, con un disparo centrado de la delantera Codina, que la guardameta madrileña atajó en dos tiempos. El AEM, por su parte, estuvo cerca de encontrar el gol en el tramo final, cuando Tania Mocholí conectó un buen remate de cabeza, pero el balón se marchó rozando el segundo palo.

Así pues, el marcador no se movió y ambos equipos tuvieron que conformarse con repartirse un punto. El AEM suma ahora 16, pero continúa teniendo una tarea pendiente con el gol. Un empate ante un rival directo mantiene al equipo leridano en la pelea por los puestos de ascenso. El próximo partido será el miércoles a las 20.30 h contra la Aldeana, un duelo correspondiente a la Copa Catalunya.