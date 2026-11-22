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El Pons Lleida sufrió ayer la primera derrota del curso en el campeonato doméstico al perder en la pista del Calafell, que era el colista con un solo punto (2-1), en un partido muy igualado que se decantó hacia el equipo que tuvo una pizca más de acierto en ataque. Los listados, que siguen líderes tras perder también el Voltregà, rompen así la imbatibilidad después de tres victorias seguidas. Lo intentaron todo para salvar, al menos un punto, llegando incluso a jugar los últimos dos minutos con cinco jugadores de pista y en superioridad, pero la falta de precisión les acabó condenando.

El equipo de Carlos Cortijo, que por fin pudo sentarse en el banquillo en Liga tras cumplir la sanción de tres partidos que arrastraba de su paso por el Noia, comenzó gozando de las mejores ocasiones en las manos de Ciocale y Ortigosa, que se toparon con un Martí Serra excelso. El exmeta listado fue una de las claves de la victoria del Calafell, que poco a poco fue asentándose y superado el ecuador del primer tiempo, se puso en ventaja gracias a un gol de Quim Gabarró.

El Pons Lleida reaccionó bien y tres minutos después logró equilibrar el tanteador al aprovechar Sebas Moncusí una dejada de Ortigosa. El Calafell pudo romper las tablas de nuevo tras la décima falta leridana, pero Pujalte desaprovechó la directa. Además, sus protestas le costaron la exclusión, pero el Llista no sacó provecho de la superioridad numérica. La primera mitad llegó a su fin con un disparo de Domènech al larguero, y arrancó la segunda con una exhibición de los dos porteros.

Xavi Bosch evitó el tanto local con una doble parada a los 30 segundos y cinco minutos después en un disparo de Gabarró, mientras que Serra se lució en sendos remates de Moncusí. El exmeta listado volvió a ser providencial para su equipo con tres paradas seguidas superado el ecuador del segundo acto, sobre todo un remate a bocajarro de Miguélez, tras una gran asistencia de Badia.

Y del posible 1-2 se pasó al 2-1 en apenas unos segundos. Fue lo que tardó el Pons Lleida en cometer su decimoquinta falta. La consiguiente directa la ejecutó el leridano Sergi Folguera, que marcó con solvencia para asestar un duro golpe a su exequipo. El cuadro leridano tuvo la ocasión de devolvérselo con la décima falta del Calafell. La responsabilidad de lanzar la directa recayó en un especialista como Martí Gabarró, pero el ex del Calafell no estuvo acertado y erró. El partido se rompió y las idas y venidas fueron constantes, con Martí salvando el empate en otro disparo frontal de Miguélez, y Quim Gabarró estrellando la bola en el larguero en lo que pudo ser la sentencia.

Faltaban todavía dos minutos y Folguera le propinó un golpe de stick a Darío Giménez que le costó la exclusión, dejando a su equipo en inferioridad hasta el final del partido. Cortijo fue a por todas y sacó al portero para atacar con cinco jugadores de pista contra tres del Calafell, pero la falta de acierto le impidió darle la vuelta al partido y evitar su primera derrota.