FÚTBOL
Sexta derrota para el Alpicat
No consigue puntuar en casa ante un rival directo por la permanencia, el Juventud 25 de Septiembre. Los leridanos se mantienen un punto por encima de la zona de descenso
El Alpicat cayó ayer por 0-2 ante el Juventud 25 de Septiembre, rival directo por la lucha por la permanencia, y suma su la sexta derrota del curso.
En el arranque, Unai Soriano tuvo un mano a mano con el portero, pero el meta logró evitar el primer tanto de los locales y, minutos después, el Juventud, se adelantó en el marcador a dos minutos del final del primer tiempo. El técnico del Alpicat, Edgar Tornero, introdujo hasta 4 cambios en el descanso para intentar darle la vuelta al marcador, pero a los trece minutos de la segunda mitad, una falta lejana condenó a los del Segrià después de una mala acción de su portero. A partir de ahí, el Juventud se encerró atrás y el Alpicat tuvo más la pelota, no obstante, no consiguió darle la vuelta al partido.
Tornero aseguró que “no fuimos capaces de interpretar las acciones y jugar por fuera”. Con esta derrota, el Alpicat se coloca a tan solo un punto de la zona de descenso.