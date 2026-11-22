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El Alpicat cayó ayer por 0-2 ante el Juventud 25 de Septiembre, rival directo por la lucha por la permanencia, y suma su la sexta derrota del curso.

En el arranque, Unai Soriano tuvo un mano a mano con el portero, pero el meta logró evitar el primer tanto de los locales y, minutos después, el Juventud, se adelantó en el marcador a dos minutos del final del primer tiempo. El técnico del Alpicat, Edgar Tornero, introdujo hasta 4 cambios en el descanso para intentar darle la vuelta al marcador, pero a los trece minutos de la segunda mitad, una falta lejana condenó a los del Segrià después de una mala acción de su portero. A partir de ahí, el Juventud se encerró atrás y el Alpicat tuvo más la pelota, no obstante, no consiguió darle la vuelta al partido.

Tornero aseguró que “no fuimos capaces de interpretar las acciones y jugar por fuera”. Con esta derrota, el Alpicat se coloca a tan solo un punto de la zona de descenso.