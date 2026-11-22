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Marc Márquez (Ducati) no pudo amarrar ayer su décimo título de campeón mundial, el octavo de MotoGP, después de sufrir una caída a falta de una vuelta y media para la bandera a cuadros en la Sprint del Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima cita del Mundial de motociclismo, un percance que permite al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que salió victorioso, y a Jorge Martín (Aprilia), que acabó quinto, mantenerse vivos en la lucha por el campeonato.

En su segundo match ball por el título, el piloto de Cervera, que salía desde el segundo puesto de la carrera corta del Autódromo Internacional do Algarve de Portimao, se mantuvo durante prácticamente toda la prueba en tercera posición, lo que, con Martín sexto, le garantizaba ser campeón de forma matemática. Sin embargo, todo se arruinó al irse al suelo en la curva 7 a falta de menos de dos vueltas, por culpa de la lluvia. La cuarta caída en una Sprint del curso anulaba así su alirón, aunque hoy podría garantizarse su octavo título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025) y décimo del Campeonato del Mundo (tras el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012).

Y es que Márquez aventaja todavía en 55 puntos a Martín y en 62 a Bezzecchi. Así, será campeón hoy si es noveno o mejor en la carrera larga, pase lo que pase con sus rivales, e incluso si no puntúa, también celebrará el título siempre que el madrileño no sea primero o segundo o que el italiano gane la carrera.

Bezzecchi, que horas antes había conquistado la pole, defendió su posición de privilegio una vez apagados los semáforos, mientras Raúl Fernández (Aprilia) asaltaba la segunda plaza y mandaba a Márquez a la tercera, que aún le garantizaba el título. Por detrás, Martín no conseguía pasar del sexto puesto a pesar de intentar ganar posiciones por el exterior. La aparición de las primeras gotas de lluvia durante la segunda vuelta, que provocaron que se ondease la bandera blanca de ‘flag to flag’, amenazaron con cambiar el curso de la carrera. Sin embargo, ninguno de los contendientes por el título parecía acusar los nervios. A Marc le valía con el tercer lugar, que obligaba al de San Sebastián de los Reyes a ser cuarto o mejor para no darle el título en bandeja.

La llegada de Àlex Márquez (Ducati) a la altura de su hermano permitía a Marc recuperar la distancia, aunque por detrás Martín metía presión al adelantar, junto a Pedro Acosta (KTM), a Fabio di Giannantonio (Ducati) para situarse sexto por detrás del murciano. Por delante, le quedaba superar al de Mazarrón y al menor de los Márquez, que regresó con fuerza tras su doble operación, para anular el alirón del líder.

Todo parecía encaminado a la coronación por décima vez del piloto de Cervera, pero a falta de una vuelta y media todo dio un vuelco radical. El leridano, que rodaba casi sin oposición, tocó el piano, que estaba mojado, y se fue al suelo en la curva 7, arruinando de esta forma todas sus aspiraciones de lograr el título y trasladando la pelea a hoy, cuando tendrá su tercer match ball. Bezzecchi fue el primero en ver la bandera a cuadros y lideró un podio que completaron Raúl Fernández y Àlex Márquez. Además, Acosta terminó cuarto, por delante de Martín, que sigue en la pelea.