El Ilerna Lleida afronta este mediodía (12.30) en la pista del Coruña una auténtica final. La delicada situación clasificatoria de los leridanos, colistas con una sola victoria, convierte el encuentro en una cita de vital importancia para empezar a revertir una dinámica que ya ha adquirido tintes dramáticos. La derrota del pasado domingo en el Barris Nord ante el Manresa hizo todavía más daño a un equipo que acumula siete tropiezos consecutivos, la peor racha de la historia del club, y que necesita urgentemente una buena noticia para recargarse de confianza.

“El equipo es consciente de la situación en la que estamos y esta semana hemos hablado mucho de la importancia del partido”, reconocía en la previa Gerard Encuentra, que no quiere buscar excusas ni refugiarse en el hecho de que la temporada todavía esté empezando. “Independientemente del momento en el que nos encontremos, el equipo ahora mismo necesita ganar”, insistía el técnico, plenamente consciente de lo que hay hoy en juego.

El encuentro llega, además, justo antes del parón por los compromisos de selecciones, un factor que multiplica su trascendencia. Marcharse al descanso con una victoria supondría una inyección de confianza y tranquilidad para un vestuario muy necesitado de estímulos positivos. Una derrota, por el contrario, agravaría todavía más la crisis y dejaría al equipo en una situación clasificatoria aún más comprometida, dado que es un rival directo por la salvación.

Enfrente estará un Coruña que, pese a ser un recién ascendido, ha demostrado que puede competir perfectamente contra cualquiera. Los gallegos suman tres victorias, dos más que el Ilerna, convirtiendo el Coliseum en su fortaleza, donde han ganado tres de los cuatro encuentros disputados. Bilbao, Tenerife y Andorra han caído en su pista, mientras que el único equipo capaz de llevarse el triunfo fue el Zaragoza.

Para competir y tener opciones de victoria, el Ilerna Lleida deberá corregir algunos de los problemas que le están penalizando. El propio Encuentra señalaba tres aspectos fundamentales: la defensa, el rebote y el ataque estático. “El cuerpo técnico trabaja muy duro para revertir esta situación. Intentamos adaptarnos para que los jugadores estén cómodos y encontrar una estructura que nos permita ser más eficaces”, explicó, para añadir: “Ahora estamos en el barro y para salir de él no podemos hacerlo oliendo a colonia; tenemos que salir embarrados”, resumía el técnico con una metáfora que refleja perfectamente el momento que atraviesa el equipo. Una victoria en Coruña podría convertirse en un punto de inflexión, y, a estas alturas, el Ilerna necesita agarrarse a cualquier oportunidad para empezar a cambiar su rumbo.

Jordan Sahko, otra opción para el Ilerna El Ilerna Lleida tiene varias operaciones en marcha para reforzar la plantilla, sobre todo en el juego interior. Al margen del dominicano Ángel Delgado, otro nombre por el que se ha interesado la dirección deportiva es el del congoleño Jordan Sakho, que ocuparía plaza de Cotonou. Actualmente ha concluido su periplo en el Soles de México y también están detrás de él Breogán y Girona.