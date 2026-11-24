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El técnico de la Selecció catalana femenina, Xavi Llorens, anunció ayer la lista de 22 convocadas para el amistoso del próximo sábado (12.00) ante Corea del Sur con dos futbolistas leridanas entre las seleccionadas: Ona Baradad (RCD Espanyol) y Andrea Gómez (Deportivo Alavés).

Las dos futbolistas, nacidas en Rosselló y Lleida, respectivamente, formarán parte de una lista con una destacada representación de los principales clubes catalanes de Liga F –Barça, Espanyol y Badalona– para medirse a una de las principales potencias de Asia. Corea del Sur es 17ª en el ranking de la FIFA y está clasificada para el Mundial de 2027, que se jugará en Brasil.

Ambas futbolistas se han ganado a pulso su presencia en la selección de Catalunya después de firmar un buen arranque de curso. Por su parte, Baradad, que pasó por el AEM y el Barça, lleva dos asistencias en 11 partidos de Liga F, mientras que Gómez, que jugó en el AEM y el Granada, lleva una asistencia en nueve partidos.

Catalunya volverá a jugar más de un año después de su último partido, en el que cayó por 2-3 ante Chile. Las de Llorens volverán a enfundarse la ‘quadribarrada’ en un choque que, bajo el lema ‘Trencant sostres’, busca reivindicar el papel de la mujer en el mundo del fútbol coincidiendo con la semana del 25N, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En relación con el partido, Llorens aseguró que “las 22 jugadoras que vienen son increíbles y hacen que tengamos una convocatoria muy competitiva”. También destacó la cantidad de futbolistas que hubieran podido venir, pero han sido convocadas por España.