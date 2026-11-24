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El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal no viajará a Azerbaiyán para enfrentarse mañana al Sabah en la Champions League por unas “molestias leves en el tobillo derecho”, según informó ayer el club azulgrana. El ‘10’ del Barça no disputará por precaución el duelo de Champions en Bakú, pero estará disponible para el encuentro de LaLiga en el que el Barça se medirá al Deportivo el próximo domingo en Riazor (16:15).

Lamine Yamal completó los noventa minutos ante el Villarreal en el choque liguero del Spotify Camp Nou, pero acabó con molestias en el tobillo. Un problema físico menor que no le hubiese impedido disputar el siguiente partido de Liga de Campeones.

El único cambio en la convocatoria para el duelo en Azerbayán, será la del extremo belga del filial Jesse Bisiwu, que entrará para sustituir al lesionado Lamine Yamal y afrontará el desplazamiento más largo del equipo de Hansi Flick en toda la temporada: más de cinco horas de avión para completar los 3.959 km que separan Bakú de Barcelona, lo que obligó a la expedición azulgrana a viajar ayer al mediodía y regresar a Barcelona el jueves de madrugada.

Ante el Sabah, la baja del delantero catalán se suma a las del lateral Xavi Espart, el centrocampista Rodrigo Hernández ‘Rodri’ y el delantero Roony Bardghji, lesionado de larga duración, mientras que el central Andreas Christensen es duda por unas molestias musculares.

El defensa central leridano del filial Álex Campos completó la convocatoria de 22 futbolistas para el choque europeo.