El Ilerna Lleida sigue trabajando para reconstruir su plantilla y tratar de revertir la delicada situación clasificatoria que atraviesa. El club anunció el lunes por la noche, después de una reunión de urgencia de la junta directiva, que realizará un mínimo de cuatro incorporaciones para intentar sacar al equipo del último puesto. Dos de esos movimientos ya están encarrilados: el serbio Dragan Apic, anunciado el pasado lunes, y el dominicano Ángel Delgado, cuyo fichaje podría hacerse oficial hoy. El siguiente nombre que aparece en la agenda es el del ala-pívot danés Bakary Dibba.

El jugador, nacido en Copenhague, de 25 años y de 2,06 metros de altura, responde al perfil de jugador que demanda Gerard Encuentra: físico, atlético, versátil y con capacidad defensiva, características de las que está adoleciendo el equipo desde el arranque de Liga. Su última experiencia en la Liga Endesa fue la temporada pasada con el Breogán, con el que disputó 31 partidos, con unos promedios de 6,8 puntos y 3,5 rebotes.

La operación, sin embargo, tiene un condicionante. Los derechos del danés siguen perteneciendo al club lucense, donde tenía contrato para esta temporada, aunque solicitó salir para recalar en la NCAA, pero sin fortuna. Ahora está en el mercado y el Ilerna ha lanzado sus redes, aunque deberá alcanzar un acuerdo económico con el Breogán para conseguir su carta de libertad. Según ha podido saber este diario, la entidad gallega no pondría obstáculos para facilitar la operación.

Si se concreta esta tercera incorporación, el Ilerna superaría las ocho licencias de no ‘cupo’ nacional que puede inscribir en cada partido, por lo que Encuentra tendría que dejar a uno fuera cada jornada. Esta circunstancia abre la puerta a alguna salida y uno de los candidatos es Ejim, cuyo rendimiento está siendo decepcionante.

Por otra parte, el Ilerna trabaja en la incorporación de otros dos refuerzos más, lo que elevaría el total a cinco. En este caso sería un base-escolta y un alero, por el cual ya tendría las negociaciones muy avanzadas.