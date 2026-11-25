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El FC Barcelona visita hoy (18.45 ) al Sabah en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League, un duelo inédito en la historia azulgrana que supone el desplazamiento más lejano del club en competición europea y en el que los de Flick buscan sumar una victoria clave para consolidarse en la zona de acceso directo a los octavos de final, ante un debutante azerbaiyano que intentará hacer valer su condición de local.

Para afrontar esta exótica quinta jornada, la expedición barcelonista completó ayer el viaje más largo de su trayectoria europea al recorrer 3.970 kilómetros hasta la capital azerbaiyana. Esta distancia supera los 3.725 que separan Barcelona de la ciudad rusa de Kazán, destino que ostentaba la marca histórica del club tras las visitas al Rubin Kazan en 2009 y 2010.

La principal ausencia en la convocatoria es la de Lamine Yamal, que sufre una leve molestia en el tobillo derecho. El joven atacante se suma a las bajas de Christensen, Rodri y Xavi Espart.

En este sentido, el técnico del Barça, Hansi Flick, que volverá a contar con Pau Cubarsí, destacó que “hemos jugado sin Lamine en otras ocasiones. Decidimos que se quedara en casa para que se recupere bien y esté con nosotros cuanto antes”. Sobre su rival, el alemán aseguró que “es un equipo al que le gusta jugar y son valientes. Podrían jugar LaLiga, porque tienen una filosofía muy buena”, apuntó Flick, quien pidió a los suyos “la actitud correcta” para evitar una sorpresa.