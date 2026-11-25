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Mollerussa se prepara para vivir una nueva fiesta del atletismo escolar. El Parc de la Serra acogerá este domingo la 48ª edición del Cros Ciutat de Mollerussa, Memorial Josep Ignasi Culleré, una prueba emblemática del campo a través que espera reunir a medio millar de participantes y que este año presenta como principal novedad su incorporación al Circuit Escolar de Cros de les Terres de Lleida.

La cita refuerza su apuesta por el deporte de base y amplía su presencia en las competiciones territoriales. Durante la presentación, el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, destacó la trayectoria y el prestigio organizativo de una prueba que ha acogido en anteriores ediciones diferentes campeonatos de ámbito catalán. La jornada arrancará a las 9.45 horas con la carrera absoluta, que incluirá las categorías de veteranos, Open y juvenil. A continuación competirán los cadetes e infantiles, y a partir de las 11.30 horas llegará el turno de los más pequeños (alevín, benjamín y prebenjamín).

El recorrido discurrirá por el Parc de la Serra, con salida y llegada en la pista de atletismo y un trazado que también aprovechará la zona de la hípica del circuito de autocross. La organización ha preparado cuatro circuitos de 1.600, 1.100, 800 y 500 metros, adaptados a las diferentes edades.