Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Volta a Catalunya, la prueba ciclista más emblemática del territorio catalán, regresará este 2027 a Les Borges Blanques, convirtiendo a la capital de la comarca de Les Garrigues en el punto de partida de una de las etapas de la 106ª edición de la competición, que se celebrará del 22 al 28 de marzo de 2027. De este modo, 22 años después de la última y por cuarta vez en toda su historia, la carrera volverá a situar a la localidad leridana en el epicentro del ciclismo mundial.

La relación entre Les Borges y el certamen ciclista catalán se remonta a hace tres décadas, en 1997, cuando acogió por primera vez una salida de la etapa con final a Manresa. En 2001, cuatro años más tarde, la capital de Les Garrigues volvió a ser protagonista con una etapa que concluyó en la estación de esquí de Boí Taüll y en 2004 fue, por última vez, el punto de partida de una jornada que terminó en Coll de Pal.

La localidad de Ponent también se convirtió en el escenario de un final de etapa en el año 2002. Fue en una prueba que unió La Sénia y la capital de Les Garrigues y se resolvió con una victoria del alemán Danilo Hondo al esprint. Además, fue la víspera de la huelga general del 20 de junio de ese mismo año, que marcó profundamente la cuarta etapa de esa edicón entre Barruera y Pal.

Más allá de erigirse como una de las localidades organizadoras del certamen, la última vez que la Volta atravesó el municipio fue en 2024, en una etapa con salida en Sort y que terminó en Lleida con victoria del neerlandés Marijn van der Berg, pero en la que la gran sensación fue la presencia del esloveno Tadej Pogacar, quien terminó llevándose la prueba.

Por su parte, el presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, destacó que “la vinculación de la Diputación con el deporte que promociona el territorio es indiscutible. Este 2026, con la presencia y participación de Gust de Lleida hemos querido hacer crecer la proyección de nuestro país en el ámbito deportivo, ligándolo a los elementos gastronómicos que nos caracterizan”. Asimismo, el alcalde de la localidad leridana, Josep Farran, puso en valor que “la Volta vuelve a un pueblo donde la bicicleta tiene historia. Nombres como Peries, Miró o Viladoms forman parte de la memoria deportiva de Les Borges, y recibir de nuevo la carrera es también una manera de reconocerlos”.