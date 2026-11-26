Publicado por RUBÉN LÓPEZ Creado: Actualizado:

El AEM, campeón vigente de la Copa Catalunya, debutaba contra el Aldeana en esta nueva edición de la competición y lo hizo ganando el partido con claridad por 0 a 3 para, de esta manera, superar los cuartos de final y obtener el billete para las semifinales. El rival en el día de ayer era un equipo de dos categorías menos, Preferente Femenina, pero que ya acumulaba tres rondas superadas en la competición.

El inicio de partido fue marcado por el dominio absoluto de las del Recasens, que a los 13 minutos vieron portería con el gol de Abril Francés tras un centro de Marteta. Con la ventaja en el marcador las de Samu Luna no se relajaron y dispusieron de más ocasiones, pero se llegó al descanso con el 0 a 1.

En el segundo acto, Pascaline amplió la diferencia con una buena jugada individual a la hora de encuentro, y en el tramo final Marteta puso el tercero y definitivo completando así una gran actuación. El marcador pudo haber sido más abultado, pero la portera del Aldeana, Carol, intervino en más de una ocasión para evitar una goleada.

Samu Luna, técnico aemista, valoró la victoria y la presencia de jugadoras del filial de manera positiva: “Ha salido el partido como esperábamos y estoy muy satisfecho”. Añadió que “las jugadoras del filial han estado muy intensas”.

El AEM ya espera rival en semifinales para intentar, de nuevo, estar en la final de la Copa Catalunya.