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El Lleidanet Alpicat protagonizó ayer la gesta de la jornada al tumbar al líder invicto de la OK Liga, un Telecable Gijón que encajó la primera derrota de la temporada ante un cuadro leridano pletórico, en el que destacó la portentosa actuación de la portera Ariana García. La joven de Ponferrada, que fue ayer titular, se doctoró ante el vigente campeón de la Supercopa y con sus paradas fue decisiva para sellar un triunfo, el primero de la temporada, que vale su peso en oro de cara a la salvación. Las de Mats Zilken abandonan el farolillo rojo de la OK Liga femenina y se sitúan antepenúltimas, aún en zona de descenso, pero empatadas con Bigues i Riells y Marineda y con tres puntos de renta ya sobre el Raxoi.

El propio Zilken reconocía en la víspera que puntuar hoy ante el Gijón era una misión muy complicada, pero que siempre había algo de esperanza si el equipo no se descomponía por la presión. Y el equipo no lo hizo. Cuajó un enorme partido, sobre todo en defensa, parapetado en una Ariana García pletórica. La portera de Ponferrada, de solo 18 años, logró taponar todos los ataques asturianos. Mantuvo la portería a cero durante la primera mitad, en la que el Alpicat apenas inquietó a la portera italiana Caretta. Solo Piquero, a raíz de un penalti muy riguroso, logró batirla para igular el gol que Folch había anotado a los 45 segundos de la segunda mitad.

Quedaban aún 22 minutos, todo un mundo, pero el Alpicat no solo supo resistir, sino que dio la sorpresa. Con el paso de los minutos las asturianas empezaron a notar la presión y una imprecisión en defensa la castigó Arantxa González anotando el 2-1 al contragolpe, un gol que hizo levantar al Antoni Roure. En los siete minutos restantes, el Alpicat supo sufrir para sumar su primera victoria.