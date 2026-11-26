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El Barcelona goleó al novato Sabah (1-4) en el Estadio Olímpico de Bakú, en un partido en el que debutó el futbolista de Aitona Álex Campos y donde le bastó con su segunda unidad para, en un partido sin demasiados alardes, sumar tres puntos que le consolidan entre los ocho primeros de la Liga de Campeones.

Flick revolucionó el once en Azerbaiyán dejando a Lamine Yamal fuera de la convocatoria por unas molestias leves en el tobillo derecho; Raphinha, Eric Garcia, Cancelo y Cubarsí, otros cuatro titulares, se quedaron en el banquillo y el equipo lo acusó de inicio. De hecho, fue el Sabah quien tuvo las dos ocasiones más claras en la primera media hora de juego, estrellando en una de ellas el balón al larguero. Gordon disipó las dudas visitantes en 31, empujando un rechace del portero al fondo de la red y, a partir de ahí, el último cuarto de hora de la primera mitad fue de claro dominio de equipo azulgrana, que pudo irse con una ventaja mayor al descanso.

Al inicio de la segunda mitad Gordon certificó su doblete con el 2-0 a los seis minutos de la reanudación, con otro balón muerto en el área pequeña tras el rechace del portero local, que evitó el triplete de Gordon en la jugada siguiente. Pero no el 0-3 dos minutos después, cuando Adeyemi remató en el segundo palo un jugada personal de Balde, uno de los rehabilitados por Flick en esta noche europea. El cuarto llegó a la hora de juego a la salida de un córner cabeceado por Kounde y mal despejado otra vez por el meta del Sabah, que dejó el balón en línea de gol y Gabriel Jesús, desde el suelo, lo empujó tímidamente a la red.

El Sabah, cada vez más hundido en su área, parecía totalmente noqueado, pero Nwachukwu aprovechó un error defensivo de los azulgranas para habilitar al recién ingresado Mickels, que marcó el gol del honor de los azerís en el minuto 63. Con el 1-4, el técnico alemán hizo debutar al joven central del filial,el leridano Álex Campos, que entró por De Jong, pareja de Gerard Martín en el eje de la zaga por segundo partido consecutivo.

Mickels no acertó a rematar en un mano a mano con Joan Garcia y Adeyemi estrelló un disparo en un palo, obligando a intervenir a Pokatilov en otra acción, pero el marcador ya no se movió.

Segunda victoria de Atlético y Villarreal El Atlético de Madrid ganó en casa ayer por 2-0 al Viking FK gracias a los goles de Alexander Sorloth y de Julián Álvarez, y el Villarreal venció en el campo del Slavia de Praga (0-1) con un gol del Buchanan. Ambos acumulan dos victorias.

Barça y Madrid, sin acuerdo en el juzgado Barça y Madrid no llegaron a ningún acuerdo en el acto de conciliación de ayer, celebrado en los juzgados de Madrid por la demanda del club azulgrana interpuesta contra el presidente madridista, Florentino Pérez, por un presunto delito de calumnias tras sus declaraciones sobre el caso Negreira.