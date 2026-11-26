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Las instalaciones del CN Lleida acogerán, entre mañana y el domingo, una prueba del circuito FIP Promises, la competición oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP) destinada a las jóvenes promesas de este deporte. El torneo reunirá a más de 300 jugadores y jugadoras procedentes de distintos puntos de España, Europa y otros lugares del mundo.

La dimensión del acontecimiento también se reflejará en las instalaciones del club, que pondrá sus 13 pistas a pleno rendimiento durante los tres días de competición. Será la primera vez que Lleida albergue una cita de este circuito internacional, que ofrece a los talentos emergentes la oportunidad de competir y empezar a abrirse camino hacia la élite.

El director del torneo, Hèctor Roca, destacó la importancia de la iniciativa y la proyección que puede aportar a la ciudad. “Es un auténtico orgullo poder llevar a Lleida una competición internacional de esta magnitud. Acoger a más de 300 jóvenes talentos y tener las 13 pistas del Club Natació Lleida a pleno rendimiento refleja nuestra apuesta decidida por el pádel y por la organización de grandes acontecimientos deportivos”, señaló.

Roca también animó a los leridanos a acercarse al club para seguir los partidos. “Tenemos el privilegio de poder ver en casa a quienes pueden ser los grandes protagonistas del pádel mundial de los próximos años. Quién sabe si entre los deportistas que competirán este fin de semana hay algún futuro número uno del mundo”, apuntó.

La competición supone un hito para el Natació Lleida, que se convierte en el primer club de la ciudad en organizar una prueba del FIP Promises. Además de la vertiente deportiva, la llegada de jugadores, familiares, técnicos y acompañantes representa una oportunidad de proyección exterior para Lleida y de dinamización de su actividad económica y turística, según los organizadores. El acceso al torneo será gratuito, lo que permitirá contemplar de cerca el nivel de las nuevas generaciones del pádel internacional. “Será una gran oportunidad para descubrir a algunos de los jugadores que aspiran a protagonizar el futuro de este deporte”, manifestaron los organizadores.