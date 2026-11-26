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El Club Patí Vila-sana se resarció ayer con una victoria solvente frente al Manlleu (6-3) de la derrota sufrida el pasado sábado en la pista del Palau, la primera del curso que rompía una racha inmaculada de un año sin perder, y recupera el liderato por su mejor average después de la derrota del Gijón en Alpicat.

El Vila-sana arrancó el partido llevando la iniciativa en todo momento y a los 10 minutos Victòria Porta se aprovechó de un rechace de Alonso a tiro de Florenza para romper la igualada inicial. El Manlleu reaccionó y nueve minutos después Flor Felamini, una de las tres ex del Vila-sana que tiene el cuadro barcelonés –junto a Vale Fernández y Planella–, restableció las tablas. Al Vila-sana le costó recuperar el dominio, pero tuvo la fortuna de marcar el segundo cuando solo faltaban dos segundos para concluir la primera parte, cuando Roces, muy atenta, remató a la red un rechace de Alonso a disparo de Porta. De regreso de los vestuarios, las del Pla pusieron la directa y Florenza, a los 30 segundos de la reanudación, anotó el tercero y, cuatro minutos después, Victòria Porta firmaba el doblete (4-1).

Codinach recortó distancias, pero Gime Gómez firmó poco después el 5-2 que prácticamente sentenciaba el partido. Felamini puso algo de emoción con el 5-3, pero el Vila-sana nunca temió por la victoria y Salvanyà sentenció con el 6-3 a un minuto para el final, y después de que Florenza errara una directa.