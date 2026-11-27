Marc Márquez, durante los entrenamientos de este viernes en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.Italy Photo Press / Zuma Press / Europa Press

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Marc Márquez (Ducati), que este viernes anunciaba que se retiraría del motociclismo tras el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigésima segunda y última cita del Mundial, ha cerrado la jornada de entrenamientos en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste batiendo el récord de la pista en la 'Practice' de MotoGP, en una jornada en la que Manu González (Kalex) ha comenzando mandando frente a Izan Guevara (Boscoscuro) en la lucha por el título de Moto2.

En el Circuit Ricardo Tormo, todavía conmocionado por el anuncio del de Cervera, la atención se centró en ver por última vez en acción un viernes al diez veces campeón del mundo, ovacionado por las miles de personas que se acercaron al trazado valenciano y que observaron sorprendidos cómo comunicaba, al estilo 'Love Actually', que este sería su último Gran Premio en MotoGP.

Solo han pasado cinco días desde que el catalán alzara su octavo título de la categoría reina, que le permitió igualar al legendario Giacomo Agostini, y el décimo del Mundial, y este viernes tampoco defraudó en Cheste. En su última vuelta lanzada, paró el crono en 1:28.483 para establecer un nuevo récord del circuito.

Con ello, lideró una 'Practice' en la que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) toma ventaja por el subcampeonato al terminar segundo, justo por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia), mientras su compañero de garaje y principal rival, el español Jorge Martín (Aprilia), solo ha podido ser décimo, último de los de acceso directo a la Q2.

Además de Marc Márquez, otros cinco españoles terminaron en el 'Top 8': Raúl Fernández (Aprilia) fue cuarto; Pedro Acosta (KTM), quinto; Alex Márquez (Ducati), sexto; Pol Espargaró (KTM), séptimo; y Fermín Aldeguer (Ducati), octavo.

Joan Mir (Honda), en su regreso a la acción tras su lesión, finalizó en la decimoquinta plaza y deberá pasar por la Q1, igual que Iker Lecuona (Ducati), Alex Rins (Yamaha) y Augusto Fernández (Yamaha), decimonoveno, vigésimo y vigésimo segundo, respectivamente.