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Marc Márquez bien puede decir que ha hecho 'Historia', y con mucho orgullo, pues con su anuncio de retirada antes de comenzar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana se marcha como el tercer piloto más laureado del motociclismo mundial de todos los tiempos.

Sus diez títulos mundiales le han hecho recibir el apelativo de 'GOAT' (Greatest of all time) por parte de la familia motociclista cuando en Portimao recibió el 'casco de oro' como campeón del mundo de MotoGP por octava vez, de manos de quien encabezaba esa la lista de los más laureados de MotoGP y con quien igualó a títulos, el italiano Giacomo Agostini (15 títulos mundiales, 8 en 500 c.c. y 7 en 350 c.c.), con el español Ángel Nieto (12+1), por detrás de él.

Marc Márquez ha escrito algunas de las páginas más bellas y de superación de la historia del motociclismo mundial, pues en 2025 logró un hito deportivo jamás alcanzado por nadie al conseguir seis temporadas después de su último título mundial, en 2019, el noveno campeonato del mundo de motociclismo y séptimo de MotoGP.

Poco más le quedaba entonces por conseguir a Marc Márquez, pero su ambición competitiva le hizo pensar en alcanzar otro hito, que logró en Portugal al sumar su octavo título mundial de la categoría reina, con lo que iguala al italiano Giacomo Agostini, después de protagonizar una remontada durante la temporada de 102 puntos sobre quien por entonces era su rival, el italiano Marco Bezzecchi.

Márquez, después de su grave lesión de 2020, que le llevó a ser intervenido quirúrgicamente hasta en cuatro ocasiones, antes de que se detectase la rotación del húmero de su brazo derecho en un 33 por ciento, lo que le tuvo al borde de la retirada, según él mismo ha confesado, es todo un ejemplo de superación y valentía.

No ya sólo por las lesiones que ha sufrido, sino por todo lo que ha callado en ese devenir en la competición, como hoy viernes ha confesado en Valencia, al reconocer que en sus caídas de Indonesia y Francia volvió a sufrir problemas de visión con su diplopía, toda una relación de avatares que al final son los que le han hecho decidirse por la retirada.

Y es que lejos de dejarse llevar por la circunstancias, Marc Márquez decidió hacer frente a todas las adversidades y, una vez tras otra, pasó por el quirófano y, aunque en ocasiones cundió el desánimo en el campeón del mundo, esa situación le hizo cada vez más fuerte, hasta que decidió prestar atención a su cuerpo y darle un último reto a cumplir, ser de nuevo campeón del mundo, lo que ha conseguido en este 2026, con lo que ha decidido que todo el trabajo está hecho en la competición.

Sin rendirse en momento alguno, Marc Márquez se ha convertido en el tercer piloto más laureado del motociclismo en circuito, tras el italiano Giacomo Agostini (15 títulos) y el español Ángel Nieto (12+1 títulos) cuando ya era el único capaz, en la historia del motociclismo, en volver a ser campeón del mundo después de haberlo sido por última vez seis años.

Marc Márquez comenzó su carrera deportiva obligado a correr con un lastre en su KTM 125 de veinte kilos, para llegar al peso mínimo del reglamento técnico, después de dos años se proclamó campeón del mundo en 2010, para dar el salto a Moto2.

Antes tuvo su primer percance importante, pues en Jerez el tubo de escape defectuoso de su moto le hizo rodar por los suelos y pasar por el quirófano por una "luxación escápulo humeral", que requirió reposo absoluto durante una semana.

Con apenas 17 años y 137 días, fue el piloto más joven de la historia en conseguir tres mejores clasificaciones de entrenamientos consecutivas y cuatro victorias, desbancando en ambos casos a todo un Valentino Rossi, con el título de 125 c.c. se convirtió en el segundo piloto campeón más joven de la historia, con sólo 17 años y 263 días, por apenas cien días respecto al italiano Loris Capirossi.

En 2011 dio el salto a Moto2 y fue entonces cuando sufrió un aparatoso accidente en el trazado malasio de Sepang que le dejó sus primeras secuelas físicas en la vista (diplopía) y no pudo lograr el título mundial hasta un año más tarde.

En 2013 Márquez llegó directamente al equipo Honda de MotoGP y en su año de debut impresionó por los resultados y también por su eficacia para lograr el título a las primeras de cambio, con lo que desbancó al estadounidense Freddie Spencer como el más joven de la historia en conseguirlo.

Con sólo 20 años y 63 días, se convirtió en el más joven en ganar una carrera de la categoría reina del motociclismo y batir el récord del estadounidense Freddie Spencer, y uno tras otro cayeron los récords más insospechados.

Al final se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia con 20 años y 266 días, que arrebató a Spencer (21 años y 258 días), además de ser uno de los cuatro pilotos campeón en tres categorías diferentes junto a los británicos Mike Hailwood y Phil Read y el italiano Valentino Rossi, y convertirse en el único piloto que recuperó el título mundial seis años después de lograrlo por última vez.

Además de conseguir su segundo título consecutivo de MotoGP, igualar a ocho con Giacomo Agostini, Marc Márquez ha sorprendido a todo el mundo del deporte con el anuncio de su prematura retirada de la competición, sin obviar que ha sido un grandísimo profesional siempre entregado 'a la causa', que no era otra que ser campeón.

Y para ello no dudó en 'bajar al suelo' al dejar a todo un equipo oficial como el de Honda Racing Corporation (HRC) para saber si seguía siendo competitivo desde un equipo privado y muy familiar, la escudería Gresini, la que le acabó devolviendo la fe y la confianza en sí mismo para conseguir volver a ser piloto oficial, a partir de 2025, ahora en el equipo Ducati.

Con ellos ha sido dos veces consecutivas campeón del mundo, y quizá por eso toman un valor especial las palabras que, todavía con el casco puesto, le dedicó al ingeniero jefe del fabricante de Borgo Panigale, Luigi Dall'Igna en la vuelta de honor de Portimao, cuando ya era matemáticamente y por octava vez campeón del mundo "Gracias Gigi por darme esta moto".

Un agradecimiento que debería ser para un Marc que ha firmado años de épica deportiva, de remontadas desde las últimas posiciones de la salida, de luchar contra las adversidades, de superar las graves lesiones que has tenido que afrontar y, sobre todo, de haber marcado tantos y tantos hitos deportivos, muchos de ellos inalcanzables. Efectivamente, Marc, como escribió en los carteles con los que se despidió públicamente de la competición, ha hecho Historia.