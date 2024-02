El campo sigue dando guerra y bloquea el Port de Tarragona y Mercabarna

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Agricultores y ganaderos catalanes bloquearon ayer las entradas a Mercabarna y el Port de Tarragona, donde hicieron noche, convocados por Unió de Pagesos. Desde la demarcación de Lleida, no obstante, apenas se desplazaron unos 80 payeses sin tractores. Los manifestantes cortaron también la AP-7 y la N-II en Girona y la C-17 en Gurb.

Un millar de tractores, 500 vehículos y unos 2.000 agricultores y ganaderos, entre ellos unos 80 llegados de la provincia de Lleida, participaron ayer en las protestas y concentraciones convocadas por Unió de Pagesos en las entradas del Port de Tarragona, Mercabarna, Girona y la Catalunya Central.

Los payeses leridanos respaldaron el corte que se llevó a cabo en el Port de Tarragona, donde medio millar de tractores llegados de diferentes puntos del Camp de Tarragona y les Terres del Ebre bloquearon la entrada a la infraestructura por la A-27. Desde allí denunciaron la entrada de productos de terceros países que les hacen una “competencia desleal” puesto que no cumplen con los estándares europeos y provocan que los suyos no sean competitivos. Debido al bloqueo, que parte de los concentrados preveían mantener toda la noche y durante un mínimo de 24 horas, la afluencia de camiones se redujo un 83% en comparación a una jornada normal, según detalló la autoridad portuaria, que cifró en un 60% menos las entregas de productos agroalimentarios, fundamentalmente camiones cargados de cereales. El Port defendió que las importaciones a través de la infraestructura no tienen una afectación significativa en el sector primario catalán porque, a su juicio, son productos que no se cosechan, como frutas tropicales o de los que hay más demanda que se producción, como cereales, buena parte para la fabricación de piensos en Lleida.En Mercabarna unos 30 tractores de las comarcas de Barcelona cortaron dos accesos hasta primera hora de la tarde.El cruce de la AP-7 y la N-II en Pontós, en el Alt Empordà, fue otro punto de protesta. Allí unos 400 tractores y cientos de personas montaron barricadas y cortaron la autopista en ambos sentidos. Su intención, aseguraron, es continuar con la manifestación hasta esta noche, por eso ayer pedían que se les unieran agricultores y ganaderos de otros puntos de Catalunya. Cortes también hubo en Gurb, donde unos 70 tractores que salieron de Vic y cortaron el enlace de la C-17 con la C-25. También hubo cortes En Coll d’Ares (Catalunya Nord).

En Lleida se movilizan solo unas decenas de payeses

La llamada de Unió de Pagesos fue secundada en la provincia de Lleida por poco más de medio centenar de agricultores y ganaderos, que se movilizaron a primera hora de la mañana hacia Tarragona para bloquear el Port, según informaron fuentes de la organización agraria. La mayoría de ellos decidieron ir por su propia cuenta hacia la concentración, a pesar de que habían sido convocados a las 7.30 de la mañana en varios puntos de la demarcación: Lleida, Les Borges Blanques y Tàrrega, desde donde partieron una quincena, para ir en caravana.A lo largo de la mañana, sin embargo, fueron llegando al Port de Tarragona más profesionales agrarios de la demarcación, hasta llegar a rondar los 80. Todos ellos se desplazaron en coche.La mitad de los leridanos que participaron en la protesta en la entrada del Port de Tarragona decidieron también quedarse a hacer noche allí, junto a parte de los llegados de otros puntos de Tarragona. “Muchos tienen que volver porque tienen animales que atender en las granjas y no pueden permitirse quedarse en la manifestación”, aseguraron las citadas fuentes de la organización agraria.

La Plataforma Pagesa da apoyo y participa en las concentraciones

Miembros de la Plataforma Pagesa (que deja de llamarse 6F para desvincularse de connotaciones políticas de otras provincias del Estado), que lideraron las manifestaciones convocadas la semana pasada, participaron ayer en Tarragona en las concentraciones organizadas por Unió de Pagesos, con los que fueron muy críticos, en la entrada del Port. “Creemos que todos los payese deberían ir unidos y es de celebrar que haya habido un entendimiento con UP”, aseguró Joan Ramon Casadó, miembro de la Plataforma en las Terres de l’Ebre. Se mostró partidario de “sacar algo concreto” de la mesa de trabajo que debe celebrarse hoy con el Govern.