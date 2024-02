El camp segueix donant guerra i bloqueja el Port de Tarragona i Mercabarna

Agricultors i ramaders catalans van bloquejar ahir les entrades a Mercabarna i el Port de Tarragona, on van fer nit, convocats per Unió de Pagesos. Des de la demarcació de Lleida, no obstant, amb prou feines s'hi van desplaçar uns 80 pagesos sense tractors. Els manifestants van tallar també l'AP-7 i l'N-II a Girona i la C-17 a Gurb.

Un miler de tractors, 500 vehicles i uns 2.000 agricultors i ramaders, entre ells uns 80 d’arribats de la província de Lleida, van participar ahir en les protestes i concentracions convocades per Unió de Pagesos a les entrades del Port de Tarragona, Mercabarna, Girona i la Catalunya Central.

Els pagesos lleidatans van donar suport al tall que es va dur a terme al Port de Tarragona, on mig miler de tractors arribats de diferents punts del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre van bloquejar l’entrada a la infraestructura per l’A-27. Des d’allà van denunciar l’entrada de productes de tercers països que els fan una “competència deslleial” ja que no compleixen els estàndards europeus i provoquen que els seus no siguin competitius. A causa del bloqueig, que part dels concentrats preveien mantenir tota la nit i durant un mínim de 24 hores, l’afluència de camions es va reduir un 83% en comparació amb una jornada normal, segons va detallar l’autoritat portuària, que va xifrar en un 60% menys les entregues de productes agroalimentaris, fonamentalment camions carregats de cereals. El Port va defensar que les importacions a través de la infraestructura no tenen una afectació significativa al sector primari català perquè, segons el seu parer, són productes que no es cullen, com fruites tropicals o dels que hi ha més demanda que es produeixin, com cereals, bona part per a la fabricació de pinsos a Lleida.A Mercabarna, uns 30 tractors de les comarques de Barcelona van tallar dos accessos fins a primera hora de la tarda.L’encreuament de l’AP-7 i l’N-II a Pontós, a l’Alt Empordà, va ser un altre punt de protesta. Allà uns 400 tractors i centenars de persones van muntar barricades i van tallar l’autopista en els dos sentits. La seua intenció, van assegurar, és continuar amb la manifestació fins a aquesta nit i per això ahir demanaven que se’ls unissin agricultors i ramaders d’altres punts de Catalunya. Hi va haver també talls a Gurb, on uns 70 tractors que van sortir de Vic van tallar l’enllaç de la C-17 amb la C-25. Així mateix, també n’hi va haver al coll d’Ares (Catalunya Nord).

A Lleida només es mobilitzen unes desenes de pagesos

La crida d’Unió de Pagesos va ser secundada a la província de Lleida per poc més de mig centenar d’agricultors i ramaders, que es van mobilitzar a primera hora del matí cap a Tarragona per bloquejar el Port, segons van informar fonts de l’organització agrària. La majoria d’ells van decidir anar pel seu propi compte cap a la concentració, malgrat que havien estat convocats a les 7.30 del matí en diversos punts de la demarcació: Lleida, les Borges Blanques i Tàrrega, des d’on en van partir una quinzena, per anar en caravana.Al llarg del matí, tanmateix, van anar arribant al Port de Tarragona més professionals agraris de la demarcació, fins a arribar a acostar-se als 80. Tots ells es van desplaçar amb cotxe.La meitat dels lleidatans que van participar en la protesta a l’entrada del Port de Tarragona van decidir també quedar-se a fer nit allà, juntament amb part dels arribats d’altres punts de Tarragona. “Molts han de tornar perquè tenen animals per atendre a les granges i no poden permetre’s quedar-se a la manifestació”, van assegurar les esmentades fonts de l’organització agrària.

La Plataforma Pagesa recolza i participa en les concentracions

Membres de la Plataforma Pagesa (que deixa de dir-se 6F per desvincular-se de connotacions polítiques d’altres províncies de l’Estat), que van liderar les manifestacions de la setmana passada, van participar ahir a Tarragona en les concentracions organitzades per Unió de Pagesos, amb els quals van ser molt crítics, a l’entrada del Port. “Creiem que tots els pagesos haurien d’anar units i és de celebrar que hi hagi hagut una entesa amb UP”, va assegurar Joan Ramon Casadó, membre de la Plataforma a les Terres de l’Ebre. Es va mostrar partidari de “treure alguna cosa en concret” de la taula de treball que s’ha de celebrar avui amb el Govern.