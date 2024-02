Los transportistas exigen garantizar la libre circulación

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los transportistas lamentaron ayer los “bloqueos sistemáticos, aleatorios y sin alternativas” de los payeses en Catalunya y exigieron al Govern de la Generalitat que “como máximo responsable del orden público” tome las “medidas adecuadas para garantizar la libre circulación de personas y mercancías”.

La Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), de la que forma parte Asotrans Lleida, y la Coordinadora d’Organitzacions de Transportistes (COT) alertaron de que cada corte en la AP-7, la principal puerta de salida al mercado europeo por carretera, supone unas pérdidas de 10 millones de euros diarios y afecta unos 11.000 vehículos. Los transportistas aseguran que viven con “absoluta impotencia” los cortes, que este martes afectan a esta vía y otras como la AP-2 o la A-2. Los transportistas defienden que los payeses tienen el derecho “fundamental” a la manifestación y sus “legítimas” reivindicaciones, pero señalan que estas deben ser “compatibles” con la libre circulación de personas y mercancías. Y es que los cortes que se llevan repitiendo desde el pasado 6 de febrero en muchas carreteras catalanas y también del resto de España están generando mucho malestar entre los trabajadores del sector. Ayer, se podía notar entre los transportistas que quedaron atrapados debido al corte en la AP-2 en Soses durante más de cuatro horas, hasta que los Mossos d’Esquadra lograron darles una salida alternativa, muchos de los cuales provenían de Aragón y La Rioja. “Entendemos por que protestan y lo apoyamos, pero deberían buscar otra manera de hacerlo, no cortando las principales carreteras de manera indefinida. Nosotros estamos trabajando y estos retrasos a no nos los va a compensar nadie”, explicó a este diario un camionero que había salido en ruta desde Logroño.