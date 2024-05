Luz y carburantes elevan la inflación al 3,6% en mayo

Un cuadro eléctrico de una vivienda particular. - EUROPA PRESS

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La inflación ha subido tres décimas en mayo, hasta el 3,6% -la tasa más alta desde abril de 2023-, debido principalmente al encarecimiento de la electricidad y a la menor bajada de los precios de los carburantes. Según el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), han tirado al alza de la inflación la electricidad, que ha subido este mes frente a la bajada de hace un año, y los carburantes, cuyos precios han disminuido menos. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente -el índice sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- ha aumentado una décima en mayo, hasta el 3%. La inflación subyacente rompe una tendencia de nueve meses a la baja, desde julio de 2023, cuando la tasa estaba en el 6,2%, mientras que la inflación general lleva tres meses consecutivos al alza.

El ministerio de Economía apunta que la inflación subyacente se eleva una décima “influida por el aumento de los precios de los servicios relacionados con el turismo, es decir, paquetes turísticos, transporte de pasajeros aéreos y servicios de alojamiento”. Afirma que la evolución de la inflación en los últimos meses “se ha mantenido estable” y ello ha permitido mejorar el poder adquisitivo de las familias, que ya han recuperado el nivel previo a la pandemia, y mantener la competitividad de las empresas españolas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se refirió a la posible prórroga de la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido de los alimentos, que finaliza en julio, e insistió en que se está haciendo un seguimiento “pormenorizado” de los datos y que la evolución del precio de los alimentos no se conocerá hasta mediados de junio. La decisión sobre la prórroga o no de la rebaja del IVA de alimentos básicos no se tomará hasta pasadas las elecciones europeas. Mientras, el precio del diésel, de 1,484 euros el litro de media, cae por quinta semana y se acerca a mínimos del año. La gasolina baja por cuarta vez hasta los 1,648 euros.