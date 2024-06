Facua cree que la rebaja del IVA del aceite quiere "maquillar la inacción" ante la "manipulación al alza" de los precios

Publicado por acn

El anuncio del gobierno español que la rebaja del IVA del aceite al 0% se empezará a aplicar a partir del 1 de julio ha generado reacciones favorables por parte de la cadena de distribución que ve la medida "necesaria" y críticas por parte de asociaciones de consumidores como Facua que lo ve como una operación de "maquillaje de la inacción" delante las "subidas injustificadas de precio". En un año, la botella de un litro de aceite de oliva ha subido por término medio un 75%, según datos de la entidad, que eleva la subida al 165% en algunas marcas. Los últimos dos años de cosechas "desastrosas", con menos de la mitad de rendimiento que otros ejercicios, han hecho escalar el precio de este producto.

La asociación de consumidores Facua ha sido la más crítica con la medida porque creen que no se entiende que el gobierno renuncie a recaudar recursos para las arcas públicas mientras no pone freno a las subidas "ilegales" de los supermercados. El secretario general de Facua, Ruben Sánchez, ha dicho en una rueda de prensa que la gran distribución ha subido el precio del aceite el triple que en origen en el último año y medio. En concreto, ha dicho que en origen el aumento de la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra ha sido de 2,45 euros mientras que en el supermercado ha subido 6,91 euros por término medio.

"El mercado está manipulando al alza de los precios para aprovechar la coyuntura de la rebaja del IVA y tragarse la rebaja aplicando incrementos injustificados", ha dicho Sánchez.

Por otra parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no ha cargado contra la medida, que ve necesaria, pero ha pedido que la reducción del IVA se amplíe a carne y pescado para que se note más en la cesta de la compra.

Comparten esta petición las empresas de distribución alimentaria reunidas en el Consejo de Empresas Distribuidoras de Alimentación de Cataluña (Cedac) que pide que otros productos que conforman la dieta saludable se incluyan en la lista de rebajas. Les distribuidoras alimentarias han celebrado la medida para este "producto singular" después de dos años con cosechas "desastrosas" por la sequía y han pronosticado que este año las últimas lluvias paliarán la escasez de oferta.

Por otra parte, su secretario general, Roger Gaspa, ha rebatido las acusaciones de manipular precios. "Lo que marca la ley lo hacemos. No tenemos nada que esconder", ha afirmado en declaraciones a la ACN, donde ha lamentado que los acusen "permanentemente de todos los males". Gaspa también ha detallado que aunque se rebaje el IVA de los alimentos hay casos como las frutas y la verdura en los cuales "el precio oscila en función de las cosechas". Nadie tiene voluntad de hacer prácticas que no corresponderían. No lo hemos hecho nunca", ha afirmado.