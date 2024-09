Draghi pide a la UE que movilice 800.000 millones de euros anuales adicionales para competir con China y Estados Unidos

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha pedido al conjunto de la Unión Europea que movilice 800.000 millones de euros adicionales cada año -una cifra equivalente al 4,7% del PIB de la UE- para recuperar la competitividad ante China y los Estados Unidos. Así lo ha solicitado en el informe 'El futuro de la competitividad europea', presentado este lunes en la sede de la Comisión Europea y que tiene que ser una de las grandes hojas de ruta para el ejecutivo comunitario liderado por Ursula Von der Leyen. Para alcanzar estas cifras, el también exprimer ministro italiano apuesta por un plan financiado con deuda pública que duplicaría la inversión del plan Marshall impulsado entre finales de los años 40 y principios de los años 50.

En el documento presentado en Bruselas, Draghi pone de manifiesto la necesidad de actuar "de urgencia" ante una situación en la UE que define como "preocupante". Según los datos recogidos por el dirigente italiano, la brecha entre el PIB per cápita de los Estados Unidos y la Unión Europea se ha ensanchado notablemente desde el año 2000, apuntando que el poder adquisitivo de los norteamericanos se ha incrementado el doble que el de los europeos. Al mismo tiempo, el expresidente del BCE lamenta los avances tímidos en los niveles de productividad en la Unión, muy inferiores al del gigante norteamericano. Draghi lo atribuye, en buena parte, a la falta de inversión en el sector tecnológico, ya que sólo cuatro de las 50 grandes compañías a escala global en este ámbito son europeas. En este sentido, el dirigente italiano pone especial énfasis en la importancia de mejorar en este aspecto, ya que calcula que, de cara al 2040, la Unión Europea estará perdiendo dos millones de trabajadores cada año.

Debilidades geopolíticas

Según Draghi, la desaceleración del crecimiento económico en la Unión Europea se había visto como un "inconveniente", pero no como una "calamidad". "La UE se beneficiaba de un contexto global favorable, con un comercio internacional basado en el multilateralismo; el paraguas de seguridad de los Estados Unidos nos entregó de invertir en otras prioridades más allá de la defensa y, en un mundo de estabilidad geopolítica, no teníamos motivos para estar preocupados sobre una mayor dependencia de los países que esperaban que se mantuvieran amigos", señala. No obstante, apunta que los valores en los que se construyó la UE "ahora están siendo sacudidos" y que, a medida que la estabilidad geopolítica se debilita, "las dependencias se están convirtiendo en vulnerabilidades".

Tres áreas para volver a impulsar el crecimiento

Draghi hace mención a tres áreas donde hay que incidir para que la Unión Europea recupere el terreno perdido ante las otras grandes potencias. En primer lugar, considera que el club comunitario tiene que hacer un cambio de enfoque en sus esfuerzos colectivos por reducir la brecha de la innovación, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías. Según el mandatario italiano, la industria europea se encuentra estancada en este aspecto. "El problema no es la falta de ideas o de ambición en Europa, [...] sino que estamos fallando a la hora de trasladar la innovación hacia la comercialización", indica.

La segunda área hace referencia a la descarbonización, un área donde Draghi considera que falta un plan para coordinar las políticas comunes de los estados. "Si no conseguimos coordinar nuestras acciones, existe el riesgo de que la descarbonización vaya en detrimento de la competitividad y el crecimiento", alerta. En este sentido, Draghi presenta la descarbonización como una oportunidad para la industria de la UE. Si bien advierte que China representa una fuerte amenaza y puede suponer una gran fuente de dependencias, insiste en que hay que diseñar un plan industrial común para el bien del continente. Y la tercera área que menciona el expresidente del BCE es la seguridad y la reducción de las dependencias, dos condiciones que considera "indispensables" para garantizar un crecimiento sostenible. "Les dependencias acostumbran a ser a dos bandas -por ejemplo la China confía en la UE para que absorba su sobreproducción industrial-, pero otras economías como la de los Estados Unidos buscan activamente desvincularse; si la UE no actúa, corre el riesgo de ser vulnerable a la coerción", apunta.

Preservar los valores europeos

Para poner remedio a estos problemas, recomienda reforzar el mercado único, consolidar la Unión de Mercados de Capital, aliviar la regulación en ciertas áreas y apostar por una mayor cooperación entre estados en las áreas estratégicas. Para Draghi, es vital financiar esta estrategia por una cuestión que considera "fundamental", y esta es la de "defender los valores europeos". "Europa es un territorio marcado por los valores de la prosperidad, la equidad, la libertad, la paz y la democracia en un mundo sostenible, y la UE existe para que los europeos se beneficien de estos derechos; si no los proporciona, habrá perdido su razón de ser", ha remarcado. "Tenemos que entender que nos estamos haciendo pequeños ante los retos a los cuales tenemos que hacer frente; por primera vez desde la Guerra Fría tenemos que temer por nuestra preservación, y una respuesta unificada nunca ha sido tan necesaria. Estoy convencido de que en nuestra unidad encontraremos la fuerza para hacer estas reformas", ha sentenciado.