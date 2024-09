UP insta a cambiar el plan contra la sequía para que la agricultura tenga prioridad en el uso del agua

Publicado por Tània Contreras Redactora SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos considera que con las movilizaciones del año pasado se consiguieron unas promesas que se empezaron a trabajar con el anterior gobierno de la Generalitat y que ahora deberá culminar el actual. Así lo han señalado sus principales dirigentes al valorar el año agrario en la Fira de Sant Miquel. El sindicato agrario afirma que entre las actuaciones prioritarias deben figurar el plan de choque contra la sequía y ayudas a sectores muy afectados por la misma como los herbáceos, la viña o el olivar. El presidente de UP, Joan Caball, ha afirmado que "si no regamos la gente no come", por lo que ha reclamado modificar el plan contra la sequía y la gestión del agua para que la agricultura sea un sector prioritario. Caball dijo que hay que abordar esta cuestión desde un prisma "menos urbanita". UP también insiste en la necesidad de regular los precios para, entre otros objetivos, acabar con las ventas a pérdidas y en reducir la burocracia que soportan los agricultores y ganaderos.

Por otro lado, ha anunciado que el próximo congreso nacional de UP se celebrará en Mollerussa los días 7,8 y 9 de febrero de 2025.