«Lo importante es tener entidades solventes y fuertes»

¿La OPA, qué supondría para el mercado en Lleida?

BBVA tiene un fuerte compromiso en Catalunya. Para nosotros ha sido históricamente un mercado clave, lo es y lo seguirá siendo, y es un territorio que conocemos bien. Hemos crecido mucho en los últimos años fruto de nuestra estrategia de crecimiento de negocio y de las integraciones con Unnim y CX y nuestra vocación es seguir creciendo, especialmente en el segmento de empresas, donde una de cada cuatro nuevas pymes que nos eligen para trabajar a nivel nacional ya vienen de Catalunya. Por tanto, aspiramos a seguir teniendo un peso importante en Catalunya y, particularmente, en Lleida.

¿Qué posibilidades hay de que pueda salir adelante? ¿BBVA baraja mejorar su oferta?

Empezando por la segunda pregunta, no elevaremos la oferta porque consideramos que ya es muy atractiva, porque lo que BBVA está ofreciendo es muy superior al precio de mercado de Banco Sabadell. Los accionistas van a recibir una prima del 30% sobre los precios de las acciones de Banco Sabadell en bolsa antes de que se conociese el interés de BBVA por la entidad (el 29 de abril) o del 50% de los precios medios ponderados de la acción durante los tres meses anteriores. Se ha hablado mucho sobre que la prima que ofrece BBVA ha cambiado y me gustaría aclarar este punto. Una vez se presenta una oferta firme como una OPA, lo lógico es que la cotización de la empresa opada se sitúe muy cerca de la oferta presentada, porque el mercado espera que pueda salir adelante. Por tanto, el valor de Banco Sabadell está soportado por la oferta presentada por BBVA. En relación a las posibilidades de éxito, la operación ya ha recibido el apoyo masivo de nuestros accionistas, así como la aprobación de la autoridad británica de regulación prudencial (Prudential Regulation Authority) y el Banco Central Europeo. La operación sigue su curso. Quedan aún las autorizaciones de CNMC y CNMV, así como que los accionistas de Banco Sabadell decidan si quieren participar en el proyecto más atractivo de la banca europea. La CNMC ya ha indicado que la operación se analizará siguiendo la misma metodología que la que se ha aplicado en operaciones precedentes, por lo que esperamos que se apruebe en Fase 1.

En todo caso, el Gobierno parece decidido a vetar una fusión. ¿Qué efectos tendría sobre el proyecto de BBVA?

La operación sigue el calendario previsto como comentaba antes. La opinión del Gobierno llegará en la fase de la fusión, una fase en la que el banco ya habrá obtenido las autorizaciones necesarias y más del 50% de los accionistas de Banco Sabadell han acudido al canje de acciones, no vemos motivos para que el Ejecutivo se oponga a la fusión. Estamos convencidos de que se acabará viendo que la operación no presenta problemas de competencia y que la unión de ambas entidades es positiva para todos nuestros grupos de interés. En BBVA estamos abiertos a trabajar conjuntamente con el Gobierno en aspectos como la inclusión financiera, la territorialidad y el apoyo a las empresas.

La fusión supone menos competencia y con ello menos capacidad de elección para empresas y particulares, apuntan los detractores…

El sistema financiero es, ha sido y seguirá siendo muy competitivo. En estos momentos, los clientes en España tienen total libertad para elegir entidades o cambiarse de banco a un sólo clic. Y esto probablemente irá en aumento porque no hay barreras de entrada y cada vez habrá más jugadores, como los neobancos y las ‘fintech’. Por tanto, el hecho de que haya menos bancos no quiere decir que haya menos competencia. Respecto a la futura unión de BBVA con Banco Sabadell, no vemos problemas de competencia. Las empresas que trabajan en exclusiva con BBVA y Banco Sabadell representan únicamente el 1,5% de las pymes españolas y el 3,6% de las pymes catalanas. La inmensa mayoría de las pymes trabajan con otra entidad financiera además de BBVA y Banco Sabadell y tras la unión podrán seguir contando con el futuro banco que salga de la fusión. Lo realmente importante es contar con entidades solventes, fuertes y eficientes, que tengan mayor capacidad de movilizar financiación, dar crédito y de apoyar las empresas.

¿Y qué efectos puede tener para el accionista?

La oferta es muy atractiva para los accionistas. Este proyecto de fusión es el más atractivo de la banca europea. Asumiendo una aceptación del 100%, los accionistas de Banco Sabadell tendrían una participación en BBVA en torno al 16%, que les permitiría beneficiarse de la creación de valor adicional de la entidad combinada, así como de una atractiva política de dividendos, que consiste en repartir entre el 40% y el 50% del beneficio del año (combinando dividendos en efectivo con recompras de acciones). Además, BBVA está firmemente comprometido con la distribución de cualquier exceso de capital por encima del 12% . BBVA crea valor y lo comparte.

¿Qué efectos puede tener el carecer de un proyecto de presupuestos para el próximo año e incluso la posibilidad de que estos no puedan salir adelante ni siquiera con un cierto retraso?

Lo importante es la estabilidad. Cualquier país necesita certidumbre para avanzar y para crecer. En este sentido, cuanto antes se tomen decisiones y se genere ese marco de estabilidad, antes se podrán adoptar las decisiones y las reformas necesarias para todo el país.

¿Cómo valora la situación actual de la economía española y catalana?

BBVA Research, el servicio de estudios de BBVA, está revisando sus previsiones para 2024 (actualmente: 2,5%) por el buen comportamiento de la economía en lo que llevamos de año y el sesgo es al alza, en línea con los anuncios recientes del Banco de España (2,8%) y del Gobierno (2,7%). De acuerdo a las previsiones actuales, Catalunya será la comunidad que cree más empleo en el bienio. Precisamente, uno de los motores de la creación de nuevos empleos son las empresas. Además, Catalunya está altamente orientada a la exportación. Con un 36% de su Producto Interior Bruto generado por las exportaciones de bienes, es la comunidad que más exporta en España, alcanzando un total de 100.684 millones de euros en 2023, el 26,2% del total. Sus empresas se encuentran en un momento excelente, son referencia a nivel global por su apuesta por la innovación y están más volcadas en nuevas tecnologías. Creemos que Catalunya tiene un enorme potencial económico y queremos contribuir a su crecimiento.