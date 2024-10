El precio de la gasolina y el diésel sube y rompe con la tendencia a la baja de tres meses

Publicado por efe Verificado por Creado: Actualizado:

Los precios de los carburantes rompieron con la tendencia a la baja que han mantenido tres meses consecutivos y subieron en la última semana un 1,64 % en el caso del diésel y un 0,95 % en el de la gasolina, con lo que regresaron a los niveles de hace un mes. En concreto, el gasóleo se pagó de media a 1,383 euros por litro y la gasolina a 1,495 euros, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge datos de 11.400 estaciones de servicio españolas entre el 8 y el 14 de octubre.

De esta manera, la gasolina acabó con la senda de trece descensos consecutivos que inició en la semana del pasado 8 de julio, cuando costaba de media 1,626 euros el litro. Lo hizo también el diésel, que, pese a que hace siete días había repetido el precio de la jornada anterior, antes de eso había encadenado once caídas seguidas desde el 15 de julio. La gasolina no era tan cara desde la semana del 16 de septiembre, cuando costaba 1,502 euros el litro; mientras que el gasóleo no lo era desde el pasado 9 de septiembre, cuando se pagó a 1,406 euros.

Precios por debajo de los históricos

Aún con el incremento de la última semana, el precio del diésel es un 1,6 % más barato que hace un mes y el de la gasolina un 2,3 % más bajo. Si se comparan con los precios de hace un año, el del gasóleo es un 17,8 % inferior y el de la gasolina un 13 %. Al revisar los precios medios de los carburantes a principios de 2024 y compararlos con los datos más actuales, ambos tienen costes inferiores, siendo un 2,6 % menor el de la gasolina y un 7,4 % menor el del gasóleo. Desde los máximos históricos registrados en junio de 2022, cuando los precios se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania, el coste medio de la gasolina esa ahora casi un 23 % inferior y el del diésel de un 27,2 %.

Una semana más, los precios de los carburantes en España estuvieron por debajo de la media de la UE, donde la gasolina se situó en 1,645 euros el litro y el gasóleo en 1,536 euros. También son inferiores a los que se pagaron en el conjunto de la zona euro, con un coste medio de 1,696 euros por litro de gasolina y de 1,561 euros por el litro de diésel. Con los precios medios más actuales, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina costó 82,23 euros y hacerlo con gasóleo unos 76,06 euros.