La economía de Lleida crecerá este año un 3%, en línea con Catalunya

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La economía de la provincia de Lleida crecerá este año en torno a un 3%, en línea con el conjunto de Catalaunya, o incluso puede que ligeramente por encima. Esta es la previsión del catedrático emérito de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del Anuari Econòmic Comarcal BBVA, Josep Oliver, que ayer presentó el último informe en su treinta edición, como destacó la directora de zona del banco en Lleida, Manoli Jiménez. La evolución de la demarcación seguirá así el comportamiento de la salida de otras crisis, que suele comenzar en las comarcas de la costa y Barcelona, para irradiar después a las comarcas centrales de Catalunya y el Pirineo, recordó. Oliver basa sus previsiones para este año en los datos hasta el mes de agosto y considera que solo un “año agrario catastrófico” haría que Lleida no creciera en línea con la media catalana o incluso por encima. Apuntó una evolución positiva de la industria agrolimentaria y del metal o “un cierto reverdecimiento” del sector de la construcción residencial. De esta manera, las comarcas de montaña recuperarán las cifras prepandemia, como ya hicieron las del llano el año pasado en un 1,1%, superando “el shock” que primero estuvo ocasionado por la crisis sanitaria y que siguió con los problemas derivados del incremento de la inflación y el aumento de los tipos de interés, además de los efectos de la guerra en Ucrania. Oliver presentó en su visita a Lleida el Anuari con el balance del año pasado en el que, como publicó SEGRE, el llano de Lleida creció un 2,1% y las comarcas de montaña lo hicieron en un 2%, en ambos casos por debajo del promedio catalán (2,9%). Todo ello a pesar de la mejora del sector servicios en un 3,5% y del 2,6%, respectivamente.

El año pasado destacó la recuperación de la industria de Lleida (3,5%, un registro mucho mejor que el -1,6% de 2022), un moderado aumento de la contrucción (un 1,8%, lejos del 5,4% de 2022) y la severa caída del Valor Añadido Bruto del primario (-17,6%), por los efectos de la sequía y el alza de precios de primeras materias y la energía.

Josep Oliver destaca la evolución de la agroindustria y el metal en la demarcación

Josep Oliver también quiso apuntar en el lado positivo que aprecia un cierto cambio de modelo de crecimiento en 2023 de la mano de la recuperación del peso de la industria manufacturera y de los servicios privados productivos. Destacó además que el despliegue de la fibra óptica en todo el territorio hace prever un cambio de modelo que haga emerger actividades manufactureras o de servicios personales y no personales en lugares donde tradicionalmente no existían.

La productividad, el talón de Aquiles de la economía

El catedrático emérito de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del Anuari Econòmic Comarcal BBVA, Josep Oliver, advirtió ayer que la evolución de la productividad es un grave problema para la economía, tanto catalana como española. Afirmó que el empleo está creciendo en todos los sectores, pero su producto interior bruto no lo está haciendo en tasas superior. De esta manera, se aprecia un estancamiento e incluso un retroceso en la productividad que afecta de forma negativa en la evolución de la renta por habitante. También explicó que la recuperación de los registros económicos de prepandemia no es homogénea en todos los sectores y apuntó, en esta línea, los casos de la hostelería o los servicios sanitarios, que aún no han alcanzado estos registros.

BBVA Research calcula que el consumo privado crecerá un 2,5%

El crecimiento del consumo privado se acelerará hasta el 2,5% en 2024 y se moderará hasta el 2,1% en 2025, apoyado por la creación de empleo, el aumento de salarios y pensiones, y una menor inflación, según el informe Situación de Consumo de BBVA Research. El consumo de servicios y bienes duraderos seguirá liderando el aumento del gasto en 2025, apoyado en el cambio en las preferencias de los hogares desde la pandemia, la desaparición de las restricciones de oferta en algunos sectores y la mayor sensibilidad al crecimiento de la renta y la riqueza. “La creación sostenida de empleo, el aumento de salarios y pensiones y el descenso de la inflación continuarán estimulando el crecimiento de la renta disponible real de los hogares (+3,5% anual en 2024-2025)”, afirma.