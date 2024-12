Las matriculaciones de coches en Lleida suben un 14% en noviembre

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos han aumentado un 2,07% en la provincia de Lleida hasta noviembre con respecto a los once primeros meses del año pasado, comercializándose un total de 4.343 vehículos, según destacan los datos dados a conocer ayer por la patronal de fabricantes de automóviles, Anfac; la de concesionarios, Faconauto, y la de distribuidores, Ganvam. Solo en noviembre se matricularon 551 turismos, un 13,84% más que en el mismo mes de 2023. Pese a esta evolución positiva, lo cierto es que las cifras de ventas todavía se encuentran muy por debajo de las registradas antes de la pandemia de la Covid-19. Entre enero y noviembre del año 2019 en la demarcación de se matricularon un total de 7.262 turismos y todoterrenos. Si se compara con el balance de este año, se constata una caída el 25%.

En esta línea el sector alerta del riesgo de que las ventas sufran un retroceso en 2025 por las repercusiones derivadas de las multas asociadas a los objetivos de emisiones de CO2 previstos para ese año. Para cumplir con el límite por kilómetro recorrido establecido por la Unión Europea (de media 93,7 gramos) sería necesario que los vehículos de cero emisiones representaran aproximadamente el 25% de las matriculaciones. Pero si la electrificación no logra despegar al ritmo necesario, no se podrían vender los mismos vehículos de combustión, por lo que España se vería obligada a reducir las matriculaciones. Esta medida tendría consecuencias directas, frenando la actividad económica derivada del mercado, debilitando la competitividad del sector y no pudiendo democratizar el acceso a la movilidad, alertó la presidenta de la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez. Y es que la verdad es que la incertidumbre por la lenta transición hacia la electrificación y también el elevado precios de los vehículos 100% eléctricos ha hecho que las ventas se estanquen.

Los trabajadores de Volkswagen en Alemania, en huelga contra el cierre de fábricas

En la demarcación de Lleida tan solo el 14,3% de los vehículos comercializados hasta noviembre, era eléctrico–hibrido enchufable o 100% eléctrico–, un crecimiento del 4,7% con respecto a 2023.

El sector del motor atraviesa una gran crisis en Europa

El sector del automóvil europeo atraviesa actualmente una grave crisis que está llevando a muchos grandes fabricantes a anunciar recortes de plantillas en el viejo continente, siendo Alemania uno de los países más perjudicados. La lenta transición hacia la movilidad eléctrica está haciendo que las ventas de vehículos electrificados se estén quedando muy lejos de las cifras de venta esperadas. En España, por ejemplo, circulan 540.000 vehículos eléctricos enchufables, una cifra muy lejana del objetivo de cinco millones y medio para 2030. A esto se suma la competencia de China, que ha pisado el acelerador y sus empresas lideran la electrificación con una tecnología muy avanzada y precios mucho más competitivos que el de los fabricantes europeos. Además, la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca está avivando el temor de una guerra comercial con EEUU. Esta situación está impactando de lleno en los fabricantes de componentes y las fábricas de coches, ya que constatan una bajada de pedidos, por lo que sus trabajadores temen por sus empleos.Los empleados del grupo alemán Volkswagen iniciaron ayer una huelga en Alemania para protestar por la amenaza del cierre de plantas y el despido de miles de empleados en todo el país por la baja demanda de los vehículos del fabricante en mercados clave como China. Unos 66.000 empleados –más de la mitad de la fuerza laboral de sus fábricas en Alemania– se unieron a las huelga y la manifestación convocadas ayer. La débil demanda, el aumento de la competencia y un mercado chino más complicado han contribuido a los problemas de Volkswagen. El fabricante de automóviles ha declarado que, debido a la caída de las ventas en Europa, la empresa actualmente tiene capacidad no utilizada de producir alrededor de 500.000 vehículos adicionales cada año en sus plantas, o aproximadamente el potencial total de dos fábricas enteras.La crisis también ha golpeado al grupo multinacional Stellantis, al que pertenecen marcas como Citroën, Peugeot, Opel, Chrysler, Maserati o Fiat, entre otras. Su consejero delegado, Carlos Tavares, anunció el domingo su dimisión “inmediata” en medio de fuertes tensiones con el Consejo de Administración del grupo y con el trasfondo de los malos resultados financieros de este año. Stellantis también ha emprendido estos últimos meses duros recortes de personal, con despidos masivos en América y Europa.