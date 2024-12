Els autònoms denuncien l’increment de costos laborals d’un 10% el 2025

Publicado por REDACCIÓN Verificado por Creado: Actualizado:

Els autònoms afirmen que el proper any hauran d’afrontar un increment de costos laborals d’un 10% derivat de l’augment del salari mínim interprofessional i de la reducció de la jornada que preveu el ministeri de Treball a 37,5 hores setmanals. Així ho ha explicat aquest dimarts a Lleida Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (LLIGA) en una jornada celebrada a la seu de la patronal lleidatana COELL. Adverteix, a més, de l’increment de les cotitzacions que tindran els autònoms d’un 0,80% per l’anomenada solidaritat intergeneracional per poder afrontar l’augment del pressupost de les pensions.

Celia Ferrero afirma que el sector acumula un augment de costos laborals d’un 40% en els últims cinc anys, que s’ha traduït en destrucció de llocs de treball, en especial en les empreses amb un o dos treballadors, les que corresponen als autònoms, i que no poden fer front a aquesta situació. Acusa el Govern central de posar pals a les rodes del col·lectiu.