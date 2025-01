Casi 19.500 estudiantes en Lleida hacen prácticas gratis

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Lleida registró un total de 19.493 estudiantes haciendo prácticas no remuneradas el pasado año, según los datos hechos públicos ayer por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De hecho, Catalunya fue el territorio con mayor volumen (185.368), sobre un total de 944.547 en el conjunto del Estado. Madrid fue la segunda comunidad con más alumnos (170.028), seguida de Andalucía (135.827) y Comunidad Valenciana (109.863). Por demarcaciones, Madrid se situó a la cabeza y Barcelona fue la segunda, con 136.646, seguida de València, con 69.141. En las comarcas de Tarragona fueron 17.386 los jóvenes, mientras que en las de Girona representaron un grupo de 12.153.

El ministerio recordó ayer que desde el 1 de enero de 2024 los alumnos que hacen prácticas formativas no remuneradas están incluidos en el sistema de la Seguridad Social. Esta medida ha permitido que estos jóvenes citados hayan estado de alta y, por tanto, se ha cotizado por ellos, al menos, un día en la Seguridad Social en este primer año. Este colectivo no computa en los datos generales de afiliación, es decir, no están contabilizados en los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social con los que terminó el año. Con esta medida, todos los alumnos universitarios y de formación profesional que hagan prácticas formativas o académicas externas (remuneradas o no) incluidas en programas de formación cotizan. Hasta ahora solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas cobrando, medida puesta en marcha en 2011.

El alta en la Seguridad Social supone, entre otras cosas, generar derechos para la futura jubilación

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que la medida “supone una extensión de derechos para los más jóvenes, fundamentalmente” y se traduce en que durante las prácticas formativas “disponen de una cobertura social, de protección frente a enfermedades o accidentes laborales, a la vez que generan derechos para la percepción de futuras prestaciones como la jubilación”, explicó tras dar a conocer los datos.