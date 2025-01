Adiós al gran empresario de Estamariu

Joan Planes era un enamorado de Estamariu, donde mañana tendrá lugar su funeral. - C. SANS

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El empresario leridano y fundador del grupo multinacional Fluidra de piscinas y wellness Joan Planes Vila falleció la pasada madrugada a los 83 años, según informó la patronal Cecot. Planes nació en Estamariu en 1941, fue su fundador y actualmente era presidente de honor del grupo Fluidra y presidente de la Fundació Fluidra. Recibió la Creu de Sant Jordi en el año 2013, reconocimiento que él explicaba por su papel en la internacionalización de la economía catalana, distinción que, decía, “me hizo mucha ilusión y he disfrutado”.

Nació y se crió en Estamariu y sus padres optaron por centrar parte de su formación en el Seminario Diocesano d’Urgell y después de 6 años se fue a estudiar ingeniería mecánica a Barcelona. Inició su carrera profesional en 1969 con la creación de Astral S.A. de Construcciones Metálicas, “liderando la expansión de Fluidra como referente en la fabricación de productos para piscinas”, recordó Cecot. “En estos momentos difíciles, queremos estar especialmente junto a nuestro compañero Eloi Planes con quien compartimos retos mediante la Fundació Catalunya Cultura y quien forma parte activa de la comunidad” de Cecot, añadió.

Fluidra cotiza en Bolsa, con una facturación de 2.051 millones y presencia en medio centenar de países

Desde 2016, Planes “ha aportado su experiencia en responsabilidad social corporativa a Fluidra impulsando el programa Fluidra Accelera para apoyar a emprendedores”; ha presidido la Fundació Orquestra Simfònica del Vallès y la Fundación Ópera de Catalunya, con un fuerte compromiso con la cultura y el medio ambiente. En una de sus últimas entrevistas, explicó en SEGRE su proyecto Fundació Planes Corts, con la que quería “dar a mi pueblo oportunidades como las que me ha dado la vida a mi. Siempre he tenido Estamariu muy presente. Me fui de pequeño, pero sabía que volvería y ahora quiero fijar población en el pueblo, generando proyectos sostenibles, promoviendo la energía fotovoltaica, instalando plantas de biogás, construyendo un obrador comunitario o impulsando talleres de oficios para incentivar la creación de microempresas. Y hacerlo, todo ello, fomentando el orgullo de pertenencia”.