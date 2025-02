La empresa que compró Marie Claire la cierra y despide a toda la plantilla

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

For Men, la empresa que compró Marie Claire en el concurso de acreedores de septiembre de 2024, anunció ayer el cierre de la textil y el despido de toda la plantilla, compuesta por 77 trabajadores. Según informó el sindicato UGT, la sociedad explicó que ha procedido a resolver el contrato de adquisición “ante el mantenimiento del embargo de las cuentas corrientes a petición del administrador concursal de Marie Claire”. Como consecuencia de lo anterior, explica la empresa, “nos vemos obligados a tramitar un despido colectivo que afectará a la totalidad de la plantilla”.

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Castelló autorizó en agosto de 2024 la compra de la unidad productiva de Marie Claire por parte de For Men por 250.000 euros. Entonces, el juzgado estableció que la actividad empresarial de la planta, ubicada en Castelló, debía continuar durante al menos tres años. Sin embargo, la situación se complicó ante los impagos por parte de For Men y el juzgado acordó en diciembre el embargo cautelar de los bienes y derechos de la unidad productiva de Marie Claire, y de los saldos de las cuentas bancarias y acciones de la mercantil For Men y su administrador. La empresa tampoco paga la nómina a los trabajadores desde el pasado mes de octubre.