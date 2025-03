«Las empresas necesitan más espacio para poder crecer»

Toma el relevo de Jesús Torrelles al frente de Pimec Lleida, ¿Cuáles

son sus principales objetivos?

Seguir trabajando incansablemente para dignificar al tejido empresarial leridano, tal y como ha hecho mi predecesor durante los últimos años, defendiendo de manera firme sus intereses generando nuevas oportunidades y ofreciendo soluciones reales que refuercen su competitividad y crecimiento.

Uno de los retos más inmediatos será la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo lo está afrontando el tejido empresarial leridano?

Ahora mismo tenemos muchos frentes abiertos, ya que por un lado está la subida del Salario Mínimo Profesional (SMI), por otro el aumento de los convenios colectivos por la subida del IPC y por último la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, un acuerdo que se tomó de manera bilateral sin escuchar a las empresas. Esto va a suponer una subida de costes que muchas no van a poder asumir. Solo reducir jornadas incrementará los costes de las pymes un 6% de manera directa, a esto hay que sumarle los gastos indirectos, como buscar personal, que muchas veces no se encuentra, formarlo, etc. Si a esto le añadimos el incremento del SMI, la subida se dispara por encima del 10 por ciento y hay muchas empresas cuyo beneficio se encuentra por debajo de este porcentaje. Está claro que todos queremos trabajar menos y cobrar más, pero hay que buscar un equilibrio.

¿Cómo podría alcanzarse ese equilibrio que menciona?

Para empezar habría que tener en cuenta la competitividad de las empresas, y para eso hay que escucharlas, y por otro lado habría que sectorializar esta reducción de jornada, porque no todos los sectores pueden afrontarla de la misma manera. Por ejemplo, uno de los que más la sufrirá será el sector primario.

La mayoría del tejido empresarial de la demarcación lo forman microempresas y pymes.¿Lleida necesita empresas de mayor tamaño para ganar competitividad?

La provincia cuenta con empresas muy potentes, pero para crecer o poder atraer nuevas firmas es necesario que tengan sitio para hacerlo y esa solución pasa por que se desencalle de una vez el proyecto del polígono de Torreblanca Quatre Pilans. Lleida tiene muchas pymes con capacidad de crecimiento, pero si no se les da un espacio para hacerlo cabe la posibilidad de que se acaben trasladando a otros territorios que si les ofrezca estas facilidades. También sería necesario impulsar una nueva ley de polígonos para poder construirlos en las comarcas cuyo tejido productivo lo necesite para expandirse.

¿Por qué sigue encallado el proyecto del polígono?

Principalmente por temas burocráticos. Esta es una cuestión que perjudica mucho a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, ya que no es solo que paralice inversiones, sino que, de media, se pierden 41 horas al mes en tareas administrativas y muchas veces es trabajo perdido porque de cada 10 papeles que se presentan 7 ya los tiene la administración. Esto supone un coste para las empresas, sobre todo para las pymes.

¿Qué otras infraestructuras habría que mejorar para dinamizar la demarcación?

Lleida ha sido siempre la gran olvidada en cuanto a las comunicaciones. No solo hacen falta más trenes de alta velocidad, con más frecuencias y paradas, sino que también hay que mejorar, y mucho, las conexiones interurbanas. No puede ser que haya empresas en muchas poblaciones que no encuentren personal porque las personas no pueden desplazarse desde otros pueblos porque no hay autobuses o trenes. Además también hace años que reclamamos dar impulso a la conexión por carretera con Francia.

La falta de mano de obra es un problema recurrente.¿Qué se podría hacer al respecto?

Se necesita retener el talento, pero también es necesario crearlo, y eso pasa por conectar las empresas y las universidades. Hay que escuchar las necesidades del tejido empresarial. También hay que dar impulso a la Formación Professional, se le tiene que dar una importancia mayor a la que tiene ahora.

¿Qué ocurre con el absentismo?

Es un tema que preocupa mucho a las empresas, por eso pedimos que se implanten cuanto antes las bajas flexibles, que permite compatibilizar la actividad laboral en situaciones de baja sin comprometer su recuperación.