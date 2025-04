Renta 2024: empieza la campaña con Bizum como novedad para el pago

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Desde este miércoles los contribuyentes pueden presentar la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Patrimonio de manera electrónica para rendir cuentas con Hacienda. La campaña, que se alargará hasta el 30 de junio, llega con modificaciones operativas y técnicas. Entre las novedades, destaca que a las personas que les salga a pagar lo pueden hacer, por primera vez, mediante Bizum y tarjeta bancaria. Por otra parte, este año se ha actualizado el umbral de ingresos que excluye la obligación de declarar y se ha situado en 15.876 euros al año si se cobra de dos pagadores. Este incremento va en línea con el aumento del SMI aprobado durante el ejercicio anterior.

La campaña de la declaración de la renta y patrimonio del 2024 da el pistoletazo de salida este miércoles. Con respecto al calendario, para requerir asistencia telefónica habrá que esperar hasta el 29 de abril para concertar cita previa y hasta el 6 de mayo para presentar la declaración por esta vía. No estará hasta el 29 de mayo que se podrá solicitar una atención presencial en las oficinas, que aceptarán presentaciones desde el 2 de junio. El 25 de junio será el último día para domiciliar el pago si la declaración sale a ingresar.

Los gestores recomiendan a los ciudadanos que revisen el borrador que facilita la Agencia Tributaria, comprueben los datos que contiene y rectifiquen lo que haga falta. “Les datos fiscales pueden tener errores y, de hecho, tradicionalmente siempre hay”, dice el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, Josep Ribó, en una entrevista con la ACN.

Está obligado a presentar la declaración todo el mundo que haya ingresado más de 22.000 euros de un solo pagador o 15.876 euros de dos o más pagadores. También los beneficiarios del ingreso mínimo vital y los autónomos, independientemente del volumen de ingresos.

Con respecto a los parados, finalmente el gobierno español ha excluido a los beneficiarios de la prestación de desempleo de presentar la declaración para mantener las ayudas. El Ministeri o de Hacienda aclaró que no se comprobaría qué parados no declaraban el IRPF y el de Trabajo aseguró que los desocupados seguirían recibiendo la prestación aunque no presentaran la declaración de la renta.

Ribó explica que la modificación todavía está pendiente de fijarse por ley y por este motivo recomienda a los parados que duden si les interesa más presentar la declaración o no, que la presenten. “Quizás hacen algo que no es necesario, pero seguro que no les dolerá la cabeza", defiende el gestor.

Más beneficios por donaciones

En la campaña del 2024 destaca que se han mejorado los beneficios fiscales por las donaciones a entidades sin ánimo de lucro. El porcentaje de deducción del 80% de la cuota de IRPF se aplicará sobre los 250 primeros euros de donativos, un incremento con respecto a los 150 euros anteriores. Cuando se supere este umbral, la deducción es del 40% (antes del 35%) y se eleva hasta el 45% cuando en los dos periodos impositivos anteriores ya se hayan registrado donativos iguales o superiores en favor de la misma entidad.

En el capítulo de deducciones, se ha ampliado el plazo para deducirse las reformas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas -son las mismas que el año pasado- y también por la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, con una reducción del 15% del valor de la compra con una base máxima de 20.000 euros. Ribó prevé que esta última este año se aplicará “de forma bastante importante”.

Reducciones por alquiler

Entre las nuevas reducciones que se aplican, está la deducción al capital inmobiliario que se aprobó a la ley de vivienda del 2023, que amplía del 50% al 90% en función de determinados requisitos como que el piso se sitúe en una zona tensionada y el propietario haya reducido el precio más del 5%. La reducción será del 70% si se trata de viviendas que se alquilan por primera vez a inquilinos de entre 18 y 35 años y del 60% si las viviendas se han rehabilitado los dos años anteriores.

También ha aumentado la reducción de los rendimientos del trabajo, de 6.498 euros a 7.302 euros.

Les cantidades destinadas a sufragar los daños ocasionados por la dana están exentas de tributación.

Plataformas de pago

Como novedad de este año, la Agencia Tributaria facilita el pago del IRPF con Bizum y tarjetas bancarias de crédito y débito.

Relacionado con el Bizum, los pagos mediante esta vía se tienen que declarar si la suma anual supera los 10.000 euros. Como en los últimos años, Hacienda también incluye en los datos fiscales pagos hechos en plataformas de segunda mano, como Wallapop o Vinted, cuando las operaciones hechas superen los 2.000 euros o las 30 transacciones al año. Aparte de estas operaciones, también hay que declarar las ganancias o pérdidas por la venta de criptomonedas.

Además, también se ha simplificado la posibilidad de modificar o completar una declaración ya presentada, sin tener que esperar que acabe la campaña mediante una autoliquidación rectificativa en lugar de una declaración complementaria.

Mutualistas jubilados

Sobre los mutualistas jubilados, que han sido objeto de debate en las últimas semanas, finalmente Hacienda los devolverá el IRPF en un solo pago durante este 2025 -y no en varios plazos hasta el 2028-, después de que el Tribunal Supremo les reconociera el derecho de obtener la devolución de los pagos efectuados indebidamente. Ahora bien, los gestores avisan que, de momento, el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se ha concretado en un cambio normativo.

Deducciones miedo hijos

Les madres con un trabajo y con menores de tres años a cargo se pueden deducir hasta 1.200 euros por hijo en el tramo estatal. Con respecto al tramo autonómico, en Cataluña se puede aplicar una deducción de 150 euros por nacimiento o adopción de hijos en declaración individual y 300 euros en la conjunta. Si el contribuyente forma parte de una familia monoparental, la deducción es de 300 euros.

Deducciones autonómicas

Al tramo autonómico del IRPF se pueden aplicar deducciones por nacimiento de hijos, alquiler de una vivienda habitual, por préstamos de estudio universitario, por viudedad, por donaciones a entidades que fomenten la lengua catalana u occitana y también por entidades de investigación e innovación, en beneficio del medio ambiente y de conservación del patrimonio, por rehabilitaciones de vivienda habitual, por inversiones de un ‘bussiness angel’, o por la obligación de presentar la declaración por el hecho de tener más de un pagador, entre otros.

La rebaja del IRPF por|para las rentas de hasta 33.000 aprobadas por el Gobierno la semana pasada en el Consejo Ejecutivo no se aplicará hasta la campaña del próximo año, cuando se hará la declaración correspondiente al 2025.

Tampoco se aplicará en esta el acuerdo por la tributación de los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una cuestión relativa a la campaña del 2025 y que ha provocado un choque entre PSOE y Sumar.

En la campaña del 2023, la Agencia Tributaria recibió 4,18 millones de declaraciones de la renta en Cataluña, un 5,1% más que en la campaña del año anterior.

Una campaña que pondrá a prueba la ATC

La campaña de la renta que empieza este miércoles también pondrá a prueba la Agencia Tributaria de Cataluña, que ha incorporado a 102 personas para hacer asesoramiento presencial y telefónico a los contribuyentes en 36 oficinas repartidas por el territorio. Este organismo es el que gestionará los impuestos en Cataluña y asumirá el IRPF a lo largo del 2026, según el pacto entre PSC y ERC que hizo posible la investidura de Salvador Illa. Para “ganar músculo” y prepararse, la campaña de este año servirá como banco de pruebas para evaluar las capacidades de cara al próximo año. También se están incorporando progresivamente más técnicos y gestores.