El BCE reduce de nuevo los tipos de interés en 0,25 puntos y los sitúa en el 2,25%

El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a reducir los tipos de interés en 0,25 puntos y ha situado el tipo de referencia en el 2,25%. La rebaja anunciada este jueves es la sexta que se produce de forma consecutiva –la séptima desde el inicio de las bajadas– y sitúa el precio del dinero en su nivel más bajo desde finales de 2022, cuando la eurozona se encontraba inmersa en una crisis inflacionaria debido al aumento de los precios energéticos por la invasión rusa de Ucrania. Coincidiendo con el anuncio de los tipos, el organismo también ha alertado de que las perspectivas de crecimiento de la eurozona se han "deteriorado" por las tensiones comerciales causadas por la guerra de aranceles abierta por Donald Trump.

Aparte de la rebaja del tipo de interés de referencia –desde septiembre del 2024 se utiliza lo que se aplica a las entidades que depositan dinero en el banco central– también se han reducido en 0,25 puntos los otros dos tipos. En este sentido, el tipo de interés básico baja hasta el 2,40% mientras que el tipo para los préstamos inmediatos pasa al 2,65%. Los cambios, según informa la entidad, empezarán a tener efecto a partir del próximo 23 de abril. Se trata de la primera decisión que toma el BCE después de la guerra comercial abierta por Trump a principios de mes con el anuncio de los mal llamados "aranceles recíprocos".