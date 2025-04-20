SEGRE

Ordeig califica de "catástrofe" la afectación de la tormenta de granizo de este sábado

Visita una de las fincas a más afectadas en Alcarràs

Nectarinas en Alcarràs afectadas por el pedrisco de este sábado

Nectarinas en Alcarràs afectadas por el pedrisco de este sábadoSònia Espín

Sònia Espín
Publicado por
Sònia Espín

Creado:

Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha calificado este domingo de "situación catastrófica y crítica" la afectación de la tormenta de granizo del sábado al campo leridano, que dañó especialmente fincas del Segrià, pero también de otras comarcas como el Pla d'Urgell o el Urgell.

En una visita a Alcarràs, zona cero de los daños sufridos, el conseller ha querido comprometer el apoyo de la Generalitat con los afectados y ha adelantado que desplegará los "esfuerzos" que sean necesarios para compensar a los campesinos perjudicados.

Ordeig ha dicho que la situación merece una respuesta "rápida", que tratarán de que Agroseguro valore los daños con agilidad, y también una solución a medio y largo plazo para proteger las fincas ante  tormentas de la intensidad de la de este sábado, que nadie podía prever a mediados de un mes de abril.

La delegación de la Generalitat ha visitado una finca de nectarinas en Alcarràs afectada al 100%.

