Ordeig califica de "catástrofe" la afectación de la tormenta de granizo de este sábado

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha calificado este domingo de "situación catastrófica y crítica" la afectación de la tormenta de granizo del sábado al campo leridano, que dañó especialmente fincas del Segrià, pero también de otras comarcas como el Pla d'Urgell o el Urgell.

En una visita a Alcarràs, zona cero de los daños sufridos, el conseller ha querido comprometer el apoyo de la Generalitat con los afectados y ha adelantado que desplegará los "esfuerzos" que sean necesarios para compensar a los campesinos perjudicados.

Ordeig ha dicho que la situación merece una respuesta "rápida", que tratarán de que Agroseguro valore los daños con agilidad, y también una solución a medio y largo plazo para proteger las fincas ante tormentas de la intensidad de la de este sábado, que nadie podía prever a mediados de un mes de abril.

La delegación de la Generalitat ha visitado una finca de nectarinas en Alcarràs afectada al 100%.