Reducción de jornada y reformar el despido, demandas del 1 de mayo

Los sindicatos CCOO y UGT saldrán a la calle este Primero de Mayo para reclamar que se cumpla el acuerdo con el Gobierno central para rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales este año y para urgir a que se abra una mesa de diálogo social en la segunda parte de la legislatura que permita emprender la reforma del despido en España. Bajo el lema Proteger lo conquistado, ganar futuro, los dos grandes sindicatos han convocado movilizaciones en más de una cincuentena de ciudades, explicaron ayer los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente.

Ambos líderes sindicales aseguraron que este 1 de mayo debería haberse planteado como un “clamor” por la rebaja de la jornada, pero ante la situación arancelaria derivada de las políticas comerciales de Estados Unidos, la movilización por el Día de los Trabajadores será la que más “connotaciones globales” tenga de los últimos 100 años. “Este no va a ser el Primero de Mayo con un mensaje central de reducción de jornada, porque tenemos el mundo patas arriba”, pero “el hecho de que se haya quitado el foco público sobre ella no es óbice para que no seamos exigentes”, afirmó el líder de Comisiones Obreras.

Ambos sindicatos también clamarán en las calles por la modificación del régimen de despido, para lo que piden una mesa de diálogo social acomodando la legislación española a la europea de forma que despedir sea “el último recurso de las empresas”.

Al respecto, hicieron un llamamiento a la patronal CEOE a negociar esta demanda y a evitar así la inseguridad jurídica de trabajadores y empresas.

Álvarez y Sordo también reclamaron al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez que acelere los trabajos para reformar la ley de seguridad y salud en el trabajo, que incluya nuevas enfermedades profesionales y que evite la situación actual, en la que “más de un tercio de las muertes en el trabajo son provocadas por causas que ni siquiera habían sido evaluadas en la prevención de riesgos”.

Los líderes de las dos grandes centrales sindicales recordaron los logros alcanzados estos últimos años, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la reforma laboral, que han llevado a reducir la brecha de género, a recortar la temporalidad, a incrementar en tres millones los trabajadores indefinidos, según su balance.