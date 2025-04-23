Las exportaciones leridanas caen un 9,5% en febrero hasta 229 millones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las exportaciones leridanas recularon en febrero un 9,5% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta los 229,4 millones de euros, debido sobre todo a la caída de las ventas de aceite de oliva. Estas pasaron de los 69,2 millones a los 32 millones de euros (-54%) por su menor precio, pero también por un retroceso de las toneladas comercializadas al exterior, que pasaron de las 7.924,9 toneladas en febrero de 2024 a 5.795 este, según se desprende de la balanza comercial publicada ayer por el ministerio de Economía y Comercio. También se registró una caída de las ventas significativa, del 47%, en el grupo de productos de manufacturados de fundición, hierro y acero, que pasaron de 11,2 millones a los 5,9. Por el contrario, los sectores con mejor comportamiento fueron el de los animales vivos –sobre todo el vacuno– con un 127% más de exportaciones y 11,6 millones de euros; el de la carne (+28% y 24,6 millones de euros) y el de los zumos y conservas (+27% y 17,67 millones de euros).

El grupo de alimentación, bebidas y tabaco supuso en febrero el grueso de las ventas al exterior, con el 60,8% del total, aunque las exportaciones retrocedieron un 14% en comparación con un año atrás, hasta los 139,5 millones de euros. Por su parte, las de los bienes de equipo retrocedieron un 22,8% y se quedaron en 21,4 millones.

En cuanto a las importaciones, las empresas leridanas compraron en febrero productos por importe de 158,2 millones, un 12% menos. Por tanto, la diferencia entre exportaciones e importaciones mantiene un saldo positivo de 71,2 millones de euros. Francia se consolidó como el principal destinatario de los productos leridanos, con unas ventas que alcanzaron los 53,5 millones. A las puertas del estallido de la guerra comercial, las exportaciones a Estados Unidos se redujeron un 41%, pasando de los 11,79 millones de febrero de 2024 a los 6,94 millones. De este modo, bajó del quinto al noveno puesto en el ranking de las exportaciones leridanas.

Entre enero y febrero las exportaciones retrocedieron un 4% en Lleida respecto al mismo periodo del pasado año, hasta los 446,2 millones.

❘ Washington ❘ La incertidumbre por el reajuste en el sistema comercial mundial a raíz de los anuncios de aranceles por parte de EEUU y las contramedidas con las que han respondido algunos países provocarán una “desaceleración significativa” del crecimiento mundial a corto plazo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha revisado a la baja de manera generalizada sus pronósticos de crecimiento, con la excepción de España. Según este escenario, el crecimiento mundial disminuirá su ritmo de expansión desde un 3,3% estimado en 2024 al 2,8% en 2025, antes de recuperarse al 3% en 2026, lo que representa una revisión a la baja respecto de las proyecciones del pasado enero de medio punto porcentual este año y de 3 décimas el siguiente. En el caso de la zona euro el organismo rebaja dos décimas, al 0,8%, el crecimiento previsto para 2025, con recortes similares para Alemania, Francia e Italia. España es el único de los grandes países europeos al que el FMI le mejora su previsión, situándolo a la cabeza del crecimiento, con un avance previsto del 2,5%, aunque con tendencia a desacelerarse e igualarse a la media de la región en 2026. Esto “se debe parcialmente a que la economía española tuvo un fuerte impulso entre 2024 y 2025, por la exportación de servicios y la acumulación de mano de obra, en parte por la inmigración”, dice el FMI.